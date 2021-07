Bombazo: Real Madrid ya tiene apalabrada la millonaria prima de fichaje de Mbappé

Y siguen las noticias en relación al futuro de Kylian Mbappé. El crack francés se entrena con el PSG, pero su nombre suena con más fuerza en el Real Madrid.

Todo parece indicar que Mbappé se quedará en el París Saint Germain para la temporada 2021-22 y cumplirá con el contrato que culmina en junio del 2022.

Eso sí, el jugador no renovará su contrato y es ahí donde entra en escena el Real Madrid, quien ya tiene todo arreglado con Mbappé, según información de Marca.

El club madridista tiene apalabrado un suculento bonus de 40 millones de euros para el delantero francés, Kylian Mbappé, si finalmente se incorpora el próximo año tras no renovar su contrato con el PSG, informa Marca.

Asimismo, el Real Madrid ya tiene asignado el dinero que le pagarán a Mbappé por temporada. El francés tendrá un salario de 50 millones de euros netos por año.

Si esta información es verdadera, el Real Madrid está actuando a las espaldas del PSG y puede haber un castigo, ya que las normas de la FIFA solo le permiten negociar con un jugador con contrato en vigor seis meses antes de que este expire.

Mbappé sería jugador del Real Madrid a partir de la temporada 2022-23.

LO QUE DIJO POCHETTINO

El entrenador argentino del PSG Mauricio Pochettino afirma en una entrevista al periódico Le Parisien que tratará "de la misma forma" a Kylian Mbappé, aunque el delantero aún no haya renovado cuando resta un año para que expire su contrato.

"Lo único claro es que Kylian tiene aún un año de contrato. Es un jugador de la plantilla y nosotros le trataremos de la misma forma que a un jugador con cinco años de contrato", respondió Pochettino a una pregunta sobre la posibilidad de ver a Mbappé jugando un último año en París sin renovar y así dejar el club libre.

En la misma entrevista, Mauricio Pochettino precisa que el delantero de 22 años no le ha dicho que no desea renovar con el PSG. "Son conversaciones privadas, pero en ningún caso Kylian me habló de eso".

"Tiene un año de contrato con nosotros, es una realidad. Y por el momento es nuestro jugador y lo tratamos como tal", insistió el argentino.

Llegado en agosto de 2017 procedente del AS Mónaco, Kylian Mbappé disputó 171 partidos con el PSG por 132 goles anotados.