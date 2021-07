Pochettino se pronuncia sobre el futuro de Mbappé en el PSG y revela la conversación que tuvo

El futuro de Kylian Mbappé sigue dando de qué hablar en el presente mercado de fichajes en Europa. El delantero francés es el gran deseo del Real Madrid y el PSG busca renovarlo.

Mauricio Pochettino, entrenador del PSG, dio una entrevista a Le Parisien donde no se cortó para hablar sobre Mbappé.

Esto dijo sobre su futuro y los rumores de que puede irse al Real Madrid: "Lo único que está claro es que a Mbappé le queda un año más de contrato. Es jugador nuestro y lo vamos a tratar de la misma manera que a un jugador al que le queden cinco temporadas de contrato. A nivel deportivo no cambia nada con él".

Asimismo, le consultaron sobre la noticia que se filtró sobre la reunión que tuvo con Mbappé. El jugador le comunicó a Pochettino que no iba a renovar contrato con el PSG.

"¿Si me dijo Mbappé que no renovará? Son conversaciones privadas. Pero en ningún caso Kylian me habló de eso. ¿Si imagino que se pueda ir libre? No me lo imagino, no vivo de la imaginación", expresó Pochettino.



Mbappé se entrena con el PSG y sigue sin renovar contrato, mismo que se vence en junio del 2022.

"Lo más importante es que sigue centrado como lo ha demostrado hasta ahora, que sigue siendo el mejor, que creemos que es el mejor", agregó el DT argentino.

En relación al mercado de fichajes del PSG, Pochettino detalló: "El club está trabajando tranquilo, haciendo las cosas bien. Al final del mercado veremos qué jugadores llegan, si vienen, y veremos también qué jugadores se van".

GANAR LA CHAMPIONS

Por otra parte, Mbappé estuvo en una entrevista para la revista oficial del PSG junto a Neymar y ahí dijo que su gran sueño es ganar la Champions League, pero con el club galo.

De esta manera dio a entender que seguirán en el conjunto parisino. "Mi gran sueño es ganar la Champions con el PSG, eso sería fantástico. Pero ganar otra Copa del Mundo estaría muy bien también", dijo Mbappé a Neymar.