Ronaldinho señala a la leyenda del fútbol con la que le habría gustado jugar: ''Siempre me encantó''

El astro brasileño Ronaldinho Gaúcho compartió con grandes monstruos del fútbol mundial, sobre todo en el FC Barcelona, Milan y con la Selección de su país, con la que levantó un Mundial (2002).

'Dinho' no se puede quejar de los compañeros que tuvo a lo largo de su exitosa carrera, pero le quedó la espina de no haber coincidido con Zinedine Zidane.

El exjugador siempre tuvo un gusto especial por el fútbol del francés. Y aunque pudo disfrutarlo como espectador, le habría fascinado tenerlo como socio a nivel clubes.

Ronaldinho no solo lo tiene valorado a 'Zizou' como la leyenda con la que le habría gustado jugar, también le puso la etiqueta del rival más complicado que enfrentó en su trayectoria profesional.

''¿Rival más complicado? Zidane, siempre me encantó'', declaró el ganador del Balón de Oro en 2005, en una dinámica para el canal 'Fútbol Emotion'.

Asimismo lamenta que no pudo tenerlo como colega en algún equipo. ''No he tenido la suerte de jugar con él. Con Zidane me encantaría haber jugado'', comentó.

¿Cuántas veces lo enfrentó?

Ronaldinho se enfrentó a Zidane en siete ocasiones y el balance fue de tres triunfos, dos empates y dos derrotas contra el galo. Ambos se cruzaron en la liga española, en un amistoso y en la Copa del Mundo 2006.