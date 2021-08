El último mensaje de Messi tras decirle adiós al Barcelona: ''Me hubiera gustado irme de otra manera...''

Leo Messi cerró la jornada de su adiós del Barcelona con un sentido mensaje en redes sociales. Por si no había quedado claro, el argentino abre la puerta para regresar al club azulgrana algún día. Aunque a sus 34 años será difícil que eso ocurra como jugador, pero el fútbol siempre da muchas sorpresas.

Messi cuenta su verdad sobre la salida del FC Bacelona

''Me hubiera gustado irme de otra manera aunque supongo que nunca una despedida puede ser algo lindo... Me habría encantado seguir acá, lo hice todo con ese objetivo y al final no se dio'', comienza diciendo el delantero a través de su cuenta de Instagram.

''Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron en tantos años en el club. Y para nuestra afición, que me dieron todo su cariño y que intenté devolvérselo dando yo también todo por esta camiseta. Me voy, pero no es un adiós, solo un hasta luego. Visca el Barça!!!'', sentenció Messi con una serie de fotografías de su despedida en el Camp Nou.

La siguiente parada de Leo es concretar su fichaje por el PSG y reencontrarse con Neymar. Según Marca, el equipo francés ya formalizó la oferta y esperan cerrar la contratación en las próximas horas.

Las duras imágenes de Messi en su despedida

El jugador afirmó en la rueda de prensa que llegar a París ''es una posibilidad'' y añadió que ''a esta hora no tengo arreglado nada con nadie. Cuando salió el comunicado tuve muchas llamadas. Hay varios clubes interesados. No tengo nada cerrado, pero sí estamos hablando''.

Posteriormente explicó lo de la foto en Ibiza con los jugadores del PSG. ''Fue una boludez. Nos juntamos el día antes de venirme. Arreglamos para ir a la casa de Neymar por un asado. La foto es del momento. Había bromas, me decían que me fuera para el PSG, pero es una casualidad, una foto de amigos''.