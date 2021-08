Ibai Llanos: la increíble anécdota tras conocer a Messi en la cena de despedida y su blooper con Antonela Roccuzzo

Leo Messi realizó una cena de despedida el sábado por la noche con sus amigos más íntimos del FC Barcelona y también recibió la visita de Ibai Llanos.

Ronaldinho se confiesa con Ibai Llanos y habla de Messi

La imagen del Kun Agüero llegando a la casa de Messi acompañado del famoso youtuber español sorprendió a muchos y según cuenta, él no tenía ni idea de que iban al domicilio del astro argentino.

A través de una transmisión por Twitch, Ibai contó cómo fue su segundo encuentro con Leo, esta vez sí lo pudo conocer más a fondo, y todavía no se lo termina de creer.

Agüero fue a buscar a Llanos a su vivienda sin saber éste que había sido invitado a la cena de despedida que había preparado Messi. Ambos acudieron juntos a lo que supuestamente era uno de los restaurantes más caros de España, sin saber que donde estaba era en la misma casa del '10'.

Una vez allí vivió una divertida anécdota con Jordi Alba, que le terminó 'insultando' y preguntando qué hacía un madridista como él en esa reunión privada.

Llanos recuerda que estaba descansando en el sillón de su casa cuando llegó el Kun a traerlo y lo engañó con que lo llevaría al mejor restaurante de Barcelona... y se lo creyó.

''De repente estaba la madre del Kun y me dice: 'Ibai, disfruta, esto solo pasa una vez en la vida'. Y yo no me lo podía creer'', comenta. ''Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era su casa. Bajo las escaleras y lo veo con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de los Chicago Bulls'', añade antes de bromear con que le estaba dando un infarto por conocer a uno de los mejores jugadores de la historia.

Posteriormente, Ibai cuenta su blooper con Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo. ''Salí a bailar con la madre del Kun. Sentí una presión, estaba Messi muriéndose de risa al lado. Había diez personas, sabía que me iba a tocar. Hice lo que pude, nunca me había sentido así. Todos riéndose y yo dije: 'Disfrútalo, vívelo'. Pero no disfruté nada'', relató muerto de risa y vergüenza.

Ibai Llanos revela cuánto dinero gana al mes por ser streamer

Ibai estaba tan nervioso que no se enteró que Antonela también estaba en la casa y, en broma, se lo hizo notar. ''Quedamos un poco mal con ella. No la habíamos visto y cuando nos sentamos vino y dijo: 'Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Saben que están en mi casa?'. Como diciendo me pueden saludar''.

Llanos le contestó: ''Sí, Antonela, puedo saludarte pero no puedo articular palabras, soy un bebé gigante. Hace seis minutos casi fallezco''.

Por último cuenta que Messi le pidió sacarse una foto con él. ''No tuvimos cojones de pedir fotos a Messi. Nos despedimos de él sin foto, pero nos daba igual. De manera natural quiero que pasen las cosas, no le voy a pedir una foto el día que se va del Barcelona. Para mí ya era un regalo de la vida estar ahí''.

''Él dice: 'Che, ¿a dónde van? ¿Nos sacamos una foto?'. No lo podía creer. Yo decía no hace falta. Nos vamos, no pasa nada. Él nos la pidió, pero porque nos hace ilusión, porque sabía que la queríamos. 'Dale, saquémonos la foto', decía Leo'', reveló el streamer.

Pero hubo más gestos del rosarino. ''Yo en rollo tímido, no quería molestarlo y él: 'Che, Ibai, abrazame fuerte'. Yo pensé en subirla meses después. Pero Messi me dice: '¿Qué después? Si ya todos saben que estás acá'. Fue increíble''.