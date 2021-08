Ronaldinho se confesó con Ibai Llanos: su próximo proyecto, la revelación sobre Messi y relación con Piqué  

Ronaldinho se confesó este domingo con el streamer Ibai Llanos en el programa "Charlando tranquilamente" y dijo varias cosas interesantes, habló de su futuro y también de Lionel Messi.

Ronaldinho señala a la leyenda del fútbol con la que le habría gustado jugar: ''Siempre me encantó''



El "10" aseguró sentirse triste por la final que Brasil perdió ante Argentina, pero al mismo tiempo feliz por su amigo Messi.



"Me entristeció mucho la derrota de Brasil, pero estoy muy feliz por Leo, porque era lo único que le faltaba. Me dejó muy contento, porque ver a los amigos felices me hace feliz", aseguró un Ronaldinho que explicó la relación que mantienen: "No somos de hablar todos los días, porque Leo tiene una vida muy dura, pero hablamos siempre que hay posibilidad y nos respetamos muchos", aseguró Dinho.





En esta parte de la entrevista, Ronaldinho también recordó sus buenos años en el FC Barcelona, del 2003 al 2008 donde ganó una Champions League, la segunda de la historia del Barça, dos Ligas y dos Supercopas de España.



"En el Barça hemos hecho historia. Fue una etapa espectacular en la que hicimos muchas cosas lindas juntos", recordó.

¡Goleada y exhibición de Depay! Barcelona suma su tercera victoria en pretemporada ante Stuttgart



Ronaldinho contó también a Ibai los proyectos que tiene en mente y uno de ellos es ser entrenador de fútbol, cosa que al final de su carrera no estaba en sus planes.



"Tengo proyectos con música. Siempre ha sido parte de mi vida. Tengo escuelas de fútbol en muchas partes del mundo. No me imagino de entrenador. En mi casa siempre ha habido música. Tengo primos y tíos que hicieron música y es parte de mi vida. A veces me invitan en proyectos. Intento ayudar a nuevos cantantes con talento que no tienen posibilidad de tener un álbum. Son escuelas de fútbol para niños. Es una posibilidad de que los niños puedan realizar su sueño, que aprendan y puedan divertirse", reveló.



Además de todo, Ronaldinho contó sobre su relación con Gerard Piqué: "Con Piqué hemos sido rivales y es un gran amigo desde entonces. Nos llevamos muy bien. Es una gran persona y le respeto mucho".