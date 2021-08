La respuesta que dio Cristiano Ronaldo sobre irse con Messi a jugar a la Liga de Francia

Lionel Messi ya está instalado en París y sin duda su fichaje por el PSG es un golpe importante por parte de la Liga de Francia.

El París Saint Germain cuenta con un equipazo, donde se destacan los fichajes de Sergio Ramos, Achraf, Wijnaldum y ahora el de Messi. Parece que serán imparables.

Con el fichaje de Messi, el PSG sin duda ha hecho realidad su sueño de llevar a Francia a los mejores jugadores del mundo, como es el caso de Leo y de Neymar, aunque queda un nombre: Cristiano Ronaldo.

Ver: Los salarios millonarios del PSG; Messi cobrará más que Neymar

Curiosamente, José Fonte, futbolista portugués del Lille de Francia, confesó que le ha mandado un mensaje a Cristiano Ronaldo para hacerle una propuesta tras el fichaje de Messi.

Fonte sabe que será complicado de enfrentar al PSG y por eso intentó en broma convencer a su amigo Cristiano Ronaldo de firmar por el Lille, aunque la respuesta del astro portugués no fue la esperada.

Además: Los memes de la presentación de Messi con el PSG donde destrozan al Barcelona

"Es emocionante. Obviamente, en términos de competidores, será aún más difícil para nosotros, pero estamos listos para un desafío: ¡le envío un mensaje de texto a Cristiano para que venga a Lille todos los días! Él solo respondió 'ja, ja, ja'", contó el defensa portugués y amigo de CR7.



Cristiano Ronaldo y José Fonte se llevan de maravilla en la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo tiene contrato con la Juventus por un año más y se ha hablado de la posibilidad de que el PSG lo fiche el próximo años.

FONTE SOBRE MESSI

José Fonte asegura que es muy positivo que jugadores como Messi lleguen a la Ligue 1 de Francia.

"Me siento muy bien. Me siento muy bien porque es increíble escuchar que un jugador como Lionel Messi está en el fútbol francés en nuestra liga", dijo para talkSPORT.

Pero a la vez, criticó el tema del Fair Play Financiero, algo que el PSG no está respetando y menos tras la llegada de Messi en tiempos de pandemia.

"Sin embargo, quiero tocar otro aspecto. Solo quiero entender el Juego Limpio Financiero en Francia. Todos y cada uno de los clubes están restringiendo sus gastos. No pueden comprar mucho, no pueden conseguir jugadores con grandes salarios, pero luego llega el PSG y parece que no hay ley", concluyó.