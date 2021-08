Florentino Pérez y su sorpresivo comunicado sobre la marcha de Messi del FC Barcelona: "es imposible que yo haya tenido influencia"

Una persona que siempre va de frente es Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid emitió un comunicado este miércoles, día en que el PSG presentó a Messi como su nuevo jugador.

Todo esto en respuesta a Juame Llopis, miembro del Espai Barça, quien lo acusó de la marcha del argentino de la Liga Española.



"La marcha de Messi es una maniobra que favorece a Florentino. Imagínate que ahora Mbappé termina en el Real Madrid", dijo sobre Florentino.







Y agregó: "A Laporta le convencen Ferran Reverter, el nuevo CEO, de que no se puede firmar con CVC, y Florentino Pérez con el proyecto de la Superliga Europea. Se da la circunstancia también de que Ferran Reverter tiene amistad desde hace tiempo con Florentino Pérez y entre ambos le convencen y Laporta cambia radicalmente de opinión y se niega ya a seguir negociando. Lo que sorprende es que quedan 25 días para el fin de mercado, había tiempo para buscar soluciones. Se niegan a negociar con Messi y con CVC. Sería la solución perfecta para Florentino Pérez, podríamos reforzar al Real Madrid con Mbappé".



Jaume Llopis, miembro de la Comisión Espai Barça, dejó el cargo tras la marcha de Messi y atacó a Florentino y a Laporta le mandó a decir que: "pasarás a la historia como el presidente que despidió a Leo".

Pérez le respondió con un comunicado oficial: "Que es rotundamente falso que mantenga una amistad desde hace tiempo con el CEO del F. C. Barcelona, Ferran Reverter, ya que es una persona con la que he coincidido tan solo dos veces en mi vida, una hace cuatro meses y la otra el pasado sábado en la reunión que tuvo lugar en Barcelona con el presidente Joan Laporta y el presidente Andrea Agnelli, cuando ya se había producido la comunicación oficial sobre Messi".



Y lo cierra con una exigencia: "Así pues, espero que Jaume Llopis rectifique cuanto antes estas declaraciones que no corresponden con la verdad".