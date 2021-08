Di María destapa todo: revela el día que Messi explotó y la confesión sobre Cristiano Ronaldo: "Se debe querer matar"  

Se destapó uno de los mejores amigos y ahora nuevo compañero de Lionel Messi en el PSG, Ángel Di María.

El fideo habló en una extensa entrevista con TyC Sports y reveló el día que Messi explotó y realizó una confesión sobre Cristiano Ronaldo, asegurando que "se debe querer matar".



"Para mi sinceramente es muy fácil jugar con él [con Messi]. Si vos corrés, él te tira a la pelota y te cae a los pies. No hay excusas para nada. Tengo una excelente relación con él adentro y afuera de la cancha. Es fácil darse cuenta lo que quiere", dijo el argentino.





El privilegio de jugar con Leo



"Messi es de otro mundo. Le tirás una piedra y la para, te pasa como si nada, piensa antes que el otro. Nunca vi nada igual. Jugué con Cristiano, Ney, Mbappé, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale y sinceramente no vi nada igual. Es algo único Leo".



El equipo del PSG es temible. El tridente de ataque formado por Neymar, Mbappé y Messi es letal. Según Di María, cualquier jugador del mundo querría estar ahora en el conjunto parisino. También Cristiano Ronaldo.

"Cristiano se debe querer matar por no estar acá. La calidad y la cantidad de jugadores que tiene el PSG ahora es algo único. No muchas veces pasa en los clubes y los grandes jugadores siempre quieren estar con los mejores. Cristiano seguramente quiera estar, pero lo trajeron a Messi y por suerte mucho mejor", afirmó.



La presión de los aficionados



"Los ultras son bravos, ya nos vinieron a apretar. Nos rompieron los autos cuando quedamos afuera de la Champions League. Por suerte ahora no pasa más y en el club también nos cuidan".



"El Kun se quiere matar, qué se le va a hacer", decía entre risas. "Sacando todo eso, lo peor es que volvió a lesionarse y estará varias semanas de baja. Eso es lo más triste".



Objetivos del PSG



"Siempre tenemos la obligación de ganar la Champions League y ahora con la llegada de Messi se tiene que hacer como sea. No es fácil, pero tenemos un cuerpo técnico que puede armar un gran equipo y cada uno sabe lo que tiene que hacer".



Muy a gusto en Francia



"En Real Madrid y en Manchester United sentí que no me quisieron. Fueron las únicas dos veces que sentí eso. De Manchester igual ya quería irme, así que me vino genial".

La foto de Ibiza en vacaciones y explotó todo



"Cuando nos sacamos la foto en Ibiza estaba todo cerrado con el Barcelona. Nos lo había dicho él apenas nos vimos. Hasta que el jueves me mandó un mensaje, me dijo que se había explotado todo y que iba intentar venirse al PSG. Habrán pasado días muy feos porque cambió todo de un momento a otro, pero ahora están muy felices acá".



Mejor en París que en Barcelona



"Creo que Messi se va a sentir mejor acá que en Cataluña. Con el recibimiento que tuvo en París creo que ya se dio cuenta de lo que genera, lo que mueve y lo que es. La gente acá se lo va a demostrar en cada entrenamiento y en cada partido. Por culpa de él ahora hay 200 personas afuera cada vez que salimos, así que eso lo va a tener más que contento. Los franceses son un poco fríos, pero con el fútbol la pasión se está agrandando cada vez más y con Leo va a explotar todo".