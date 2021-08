El mensaje de consolación de Georgina Rodríguez a Edu Aguirre tras las burlas generadas por Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Josep Pedrerol defendió a Edu Aguirre tras la exclusiva que dio el pasado martes asegurando que Carlo Ancelotti había estado llamando a Cristiano Ronaldo para que regresara al Real Madrid.

La información fue desmentida por el propio entrenador blanco que en su cuenta de Twitter: "Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid", escribió Carletto.



Más adelante, Cristiano Ronaldo emitió un comunicado donde niega lo declarado por su amigo Edu Aguirre en El Chiringuito sobre la petición que hizo el entrenador Carlo Ancelotti de traerlo de vuelta al Real Madrid.





Ahora bien, Pedrerol en defensa de Edu Aguirre lanzó un mensaje a todos los seguidores: "Saben lo más importante de este programa, el equipo que tenemos, los mejores periodistas están aquí y se demuestra todos los días, todos", aseguró.



MENSAJE DE GEORGINA



La hermosa novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, se pronunció y respondió a las palabras de Pedrerol sobre el tema que envuelve a Edu Aguirre, un amigo cercano de la familia.

"En especial Edu Aguirre. Buen profesional, buen periodista, buena persona y buen amigo. Te queremos", escribió la modelo.



El futuro de CR7 sigue siendo tema de discusión, hasta que termine el mercado, el jugador portugués no cierra la posibilidad de salir de la Juventus de Turín.