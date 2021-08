Ernesto Valverde y sus broncas con Messi en el Barcelona: ''Es mejor que no sepan la verdad''

Ernesto Valverde se ha mantenido en segundo plano desde que fue despedido por el FC Barcelona en enero de 2020 y su lugar fue tomado en aquel entonces por Quique Setién.

Sin embargo, el DT español dialogó para 'El día de mañana', programa de la ETB, sobre su etapa en el equipo catalán y acerca de un nombre que ha estado en boca de todos durante los últimos días, el de Leo Messi.

''No dudé cuando me llamaron'', expresó sobre su oportunidad en el Camp Nou. ''Lo vi como una buena opción y una experiencia que tenía que saber lo que era. ¿Mi marcha? Sucedió y ya está'', apuntó el estratega.

Uno de los temas más comentados eran las conversaciones y broncas con Messi y los otros pesos pesados del vestuario. Valverde asegura que lo mejor es que nunca se sepa la verdad.

''Esas cosas no se pueden decir, son parte del misterio. Está bien que sea así, es mejor que la gente no sepa cómo somos y que piensen que lo sabemos todo. Es mejor que no sepan la verdad'', señaló.

Por otro lado, Valverde confesó su amor por el Athletic Club. ''Es donde más feliz he sido en todos los sentidos, y eso que ha habido momentos que no fueron las mejores épocas. A nivel de sensación de equipo, de pertenencia a un sitio, es difícil encontrar algo igual. Todo es a tu favor, todo es para ti y tú te identificas con todo''.

Desde su salida de la entidad azulgrana, el técnico de 57 años no ha vuelto a dirigir, pero afirma que le encantaría volver a los banquillos.

''Supongo que sí. Eso sí, tendría que ser algo estimulante, motivador... Después de dejar el Barça necesitaba un tiempo de bajada, quería aprovechar para viajar, aunque con la pandemia no he podido. No tengo claro lo que voy a hacer'', explicó.

Por último contó el motivo por el cual lo apodan el Txingurri. ''Clemente tenía un barco que se llamaba Txingurri. Yo era el más joven del equipo y él me puso ese sobrenombre. Cuando yo debuté con Clemente en el Espanyol, fue el entrenador con el que comencé a comprender la táctica. Clemente es como es y cada uno es diferente. Yo he trabajado con él y con su hijo y cada uno es totalmente diferente'', cerró.