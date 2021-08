Donnarumma avisa a Keylor Navas y confirma cómo es su relación con el tico en el PSG: ''He venido a jugar''

La liga francesa arrancó con un PSG que marcha con paso perfecto y luego de tres jornadas disputadas, el equipo de Pochettino suma nueve puntos. Keylor Navas fue el titular durante esos partidos mientras Donnarumma se ponía a tono y lo miraba desde el banquillo.

El error que cometió Keylor y le podría costar el puesto

Pero todo eso podría cambiar en las próximos encuentros ya que el arquero italiano se reporta listo. ''He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al club. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar'', dijo en un diálogo con Canal +.

Y es que el duelo por la titularidad en la portería es el gran dilema que deberá resolver Pochettino de cara a la cuarta jornada del campeonato que se disputará el fin de semana.

''Es una decisión que debemos tomar como con otros jugadores en una plantilla de 27 o 28 jugadores. Solo podrá jugar un portero en cada partido, por lo que la decisión de quién juega será tomada en cada partido en beneficio del grupo'', explicaba el técnico del PSG cuando se confirmó el fichaje de Donnarumma.

El guardameta, que llegó a París tras ser campeón de la Eurocopa con la 'Azzurra', cree que la 'batalla' con Keylor es buena porque lo ayudará a crecer más a nivel deportivo.

Keylor Navas renueva y la reacción del presidente del PSG

''La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho'', admitió.

Su relación con Navas

Donnarumma comentó cómo es su relación con el costarricense en estos primeros días en la capital francesa. ''Es una muy buena persona. Nos hemos saludado y somos amigos, así que no hay ningún problema''. ''Estoy más que listo para jugar y debo darlo todo para ser titular'', añadió el joven portero de 22 años.

A corto plazo, 'Gigi' busca convertirse en el arquero titular de Mauricio Pochettino en el PSG, pero a largo plazo desea ''llegar a ser el número uno del mundo, y con trabajo y determinación espero conseguirlo''.