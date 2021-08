Dardo de Wijnaldum al Barcelona: revela el verdadero motivo por el que decidió fichar por el PSG

Georginio Wijnaldum volvió a pronunciarse sobre su no fichaje por el FC Barcelona. El centrocampista estuvo muy cerca de aterrizar en el Camp Nou con la carta de libertad y unirse al proyecto de Ronald Koeman, pero la irrupción del PSG lo evitó.

El conjunto parisino le puso sobre la mesa un contrato que no pudo rechazar y un proyecto deportivo más competitivo a corto plazo que el del club azulgrana.

Este sábado, Wijnaldum estuvo presente en la rueda de prensa previo al partido contra el Reims, previsto para este domingo, y reveló el verdadero motivo por el que se negó a ir al Barcelona.

''Estaba negociando con el Barça, iba bien, pero estaba siendo un proceso muy largo. El PSG fue más rápido. Tenía muchas ganas de contratarme, eso fue lo que marcó la diferencia'', confesó.

Posteriormente no ocultó su felicidad porque Leo Messi también llegó al Parque de los Príncipes. ''Estoy muy feliz de que haya venido. Más aún después de ver cómo es como persona. Es muy humilde'', comentó.

''No quiero decir que me arrepienta todavía menos de no haber fichado por el Barça ahora que Messi está aquí. Simplemente tuve la suerte de que he venido con nosotros. A mí me convenció el proyecto deportivo'', dijo Wijnaldum, que espera ''poder ayudar y dar soluciones al PSG''.

Tras su paso por el Liverpool, el neerlandés se convirtió en uno de los grandes refuerzos del equipo francés y firmó un contrato hasta 2024. El mediocampista ha disputado los tres partidos con su nuevo club en este arranque de temporada en la Ligue 1.