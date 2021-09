La Liga Española lo confirma: "El Real Madrid tiene dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos"  

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, habló este lunes y no dejó un lado a los dos grandes equipos de la competición, Real Madrid y Barcelona.

También comentó sobre el proyecto de la Superliga, donde están los dos clubes en mención y la Juventus de Turín, todo esto en una entrevista para diario AS.



"El Madrid ha vendido por 200 millones a jugadores. Tienen en caja dinero para fichar a Mbappé y Haaland juntos. No ha perdido dinero. Encima, ha vendido activos. Lo que no es entendible que alguien (el PSG) que pierda 400 millones, tenga 500 en masa salarial y encima pueda rechazar ofertas como la de Mbappé. Se está fallando en las normas de control de Francia, han abierto para hacer daño al mercado europeo. El sistema de UEFA es erróneo. Estamos yendo al revés de cómo se debe ir. Hay que traer inversores, pero no con aportaciones ilimitadas y con pérdidas constantes. En otro sector no se permitiría. Prefieren ganar la Champions y haber perdido mil millones. Así tienen contentos a sus aficionados por haber ganado la Champions, pero te has cargado el fútbol. Es muy peligroso", aseguró sobre el equipo blanco.





Javier Tebas no dejó de lado el tema del Barcelona y comentó: "Lo importante no es la deuda que tiene, sino la capacidad que tiene de devolución. Ingresa mil millones de euros. Tiene un ratio uno a uno. Mejor que el 70% de los equipos de Europa, mejor que el PSG, que equipos de la Premier... Creemos que las normas del control económico benefician con su dureza a la sostenibilidad del Barcelona. Su capacidad de ingreso ha sido tocada por el COVID. El Barcelona no está mal. Hay muchos que están peor".

Y agregó: "A veces plantear que todos estemos en la misma línea es imposible. Las peleas que hay, como con la Superliga o el Fair Play Financiero del PSG, son modelos de fútbol muy diferentes. Los de uno y otros son incompatibles y no se pueden negociar. Creemos en la meritocracia y que la gobernanza debe ser de todos los clubes y no de los grandes como buscan".



FIFA tiene planeado hacer un Mundial cada dos años y esto no agrada mucho a Tebas, presidente de la Liga Española, quien dio su opinión al respecto.

"Es terrible. Poner un Mundial cada dos años, que no se va a crear, llevará a perder puestos de trabajo. Alguien dijo ‘Me da más miedo el silencio de mis amigos que los gritos de mis enemigos", afirmó.