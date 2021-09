Pep Guardiola revela cuál es el secreto para no hacer enfadar a Messi: Mensaje directo a Pochettino

Mauricio Pochettino entró en el ojo del huracán el pasado domingo cuando sacó a Lionel Messi de cambio, el argentino se molestó con el DT y se armó la polémica.

Este jueves en unas declaraciones para ESPN, Pep Guardiola, quien fuera entrenador de Messi en el Barcelona confesó cuál es el secreto para entrenarlo y que no se moleste.



"A Leo hay que hablarle poco, blindarlo en el equipo con compañeros que le hagan el trabajo más sencillo, escuchar muy bien lo poco que dice y no olvidar que no hay que sacarlo nunca del campo, ni siquiera al final para que sea ovacionado", explicó.





Para Guardiola, Messi debe estar bien rodeado y no decirle cosas cuando esté practicando su fútbol, un claro mensaje para Pochettino que cometió el error de sacarlo ante el Lyon.

"Son decisiones que tomo para el equipo, pensando en el grupo y en cada jugador. Todo el mundo sabe que hay grandes jugadores y que uno debe hacer la elección. A veces puede resultar atractivo, otras un poco menos. Yo le pregunté cómo estaba y él me dijo que estaba bien", fue el argumento del argentino para explicar el motivo por el que sacó a Leo.