Ronald Koeman se pronuncia sobre su posible salida: "Existen nombres, sé los rumores que hay, debo ganar"

Ronald Koeman está en la cuerda floja con el Barcelona y es consciente de que suenan nombres para sustituirle en el banquillo azulgrana con el que no ha ganado en los últimos tres partidos.

El DT neerlandés campadeció en conferencia de prensa donde habló sobre su lamentable expulsión ante Cádiz el jueves, el regreso de Ansu Fati a una convocatoria tras casi un año por lesión y su futuro a manos de Joan Laporta.

Tras empatar ante Granada 1-1 y sin goles ante los gadatinos, el Barcelona es séptimo de la liga española por la que se medirán el domingo contra Levante antes de visitar al campeón Atlético.

- Conferencia de Koeman -

Bajas

"Son muy importantes. Hablamos de jugadores que pueden jugar en banda, que tienen uno contra uno y que tienen velocidad. Eso siempre hace que sea más difícil de defender. En banda, donde hay espacio para hacer daño, nos cuesta. Tenemos laterales que juegan como extremos, pero no lo son. Desde principio de temporada hemos hecho muchas cosas. Yo, como entrenador, he aceptado salidas de jugadores por el bien económico del club".

Falta de gol

"Hay jugadores que tienen efectividad en su juego. Memphis se siente muy responsable de no haber marcado en el último partido. No tiene que obsesionarse con eso. Debe seguir jugando como está jugando. Contra el Cádiz tuvimos 4 ó 5 muy claras. Hay que buscar efectividad, pero también saber que necesitamos jugadores con más gol. Esto nos cuesta. Crear, sobre todo. Sabemos que hemos perdido jugadores que tenían esa efectividad. No hay que olvidarse".



Regreso de Ansu Fati

"Falta mucho para que esté como ha estado. Eso no se recupera en dos partidos ni en dos semanas. Tenemos que estar atentos para ayudarle. Lo más importante es que se recupere. Depende de su estado. Tenemos que tener muy dirigido esto con el staff médico. Hablamos de un joven que nos dará mucha calidad, pero poco a poco".





Ambición

"Cada jugador y cada entrenador quiere ganar títulos y partidos. No hay diferencias en este tema porque he hablado con ellos. En general, los jugadores están de acuerdo. Eso es lo importante. En ese sentido, no hay diferencias de opiniones entre ellos y yo".



Gavi, el canterano titular

"Hay gente joven muy buena, con un gran futuro. Puede ser que Gavi juegue mañana, claro. Es una posibilidad porque sólo tenemos 17 jugadores de campo disponibles. Nos sobran centrales, pero en otras posiciones no tenemos casi nadie. En la parte de ataque, arriba, estamos muy limitados".



Joan Laporta

"El presidente puede hablar, es el hombre más importante del club. Yo no tengo ningún problema. Yo estoy metido en mi trabajo, tengo que ganar partidos. Lo demás no me interesa".





Declaraciones de Piqué sobre el calendario

"Estoy con él y me parece perfecto que se queje de esto. Me parece perfecto que jugadores como él o Sergi Roberto hablen de esto. Entiendo su tema"



Expulsión ante Cádiz

"Tengo que aprender de esto. Estar más tranquilo. Pensar en el equipo y en el partido. También soy humano y hay momentos en los partidos en los que es complicado aceptar decisiones. Hay cosas en las que es mejor no entrar porque yo no puedo cambiarlas".



Su futuro

"No puedo decir mucho de este tema porque hace tiempo que no estoy metido en leer la prensa. Sé los rumores que hay, pero lo único que tenemos que hacer es ganar partidos. Hay rumores, nombres... Es vuestro trabajo. Yo no voy a perder energía en cosas que no puedo controlar".



Reacciones a su comunicado

"Desde aquel día no ha pasado nada. Estuvimos hablando en el avión por el tema del partido del Cádiz y no hay nada más".



