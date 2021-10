"Llamé a Luis Suárez para conocer si Lionel Messi podía venir al Atlético de Madrid"

Diego Pablo Simeone habló con el medio argentino Olé en su 25 cumpleaños y reveló que le preguntó a Luis Suárez por Lionel Messi antes de que fichara por el PSG.

El Cholo contó de la posibilidad que hubo de que Messi fichara por el Atlético de Madrid y volverlo a juntarlo con el delantero uruguayo con quien viviió buenas epocas en Barcelona.





"Te cuento un detalle, ahora con lo que pasó en Barcelona llamamos a Luis (Suárez). Con todo el respeto, a Leo no le llamé, pero sí a Luis para preguntarle como estaba Messi, si estaba con ganas o si había una mínima posibilidad de que viniese al Atlético. Algo que duró tres horas, porque ya el PSG estaba obsesionado con esa incorporación. ¿Si quedó en algo? No, en nada, ves el avión que pasa por el cielo y dices ahí viene, pues así (risas)", contó en un fragmento de la entrevista.



Simeone analizó la opción de haber tenido a Leo Messi en su equipo: "No se dieron las situaciones para dirigirle. Él siempre estuvo en el Barcelona, yo en España en el Atlético y en la selección no coincidimos como jugadores. Pero a mí, él me transmite eso. Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo".

Ahora Messi está en el PSG y el jugador que sí llegó del FC Barcelona fue Antoine Griezmann, extremo que el Cholo ya conocía muy bien.