Las revelaciones de Piqué: jugador del Real Madrid se fue fiesta tras el 2-6 y mensaje para Florentino Pérez

Gerard Piqué se conectó con su amigo y socio Ibai Llanos a través de Twitch y hablaron sobre lo que será el Clásico del próximo domingo, el favorito para ganar el Balón de Oro y el defensor contó una curiosa anécdota que ocurrió luego del recordado 2-6 del Barcelona ante el Real Madrid. Además se pronunciaron sobre el Mundial de Globos que realizaron la semana pasada.

El joven streamer le comentó a Piqué que este domingo estará retransmitiendo el Clásico desde el Camp Nou, donde espera ''que gane el Madrid con dos goles del Balón de Oro, Karim Benzema''.

Unas de las charlas que salió a relucir fue la no llegada de Vinicius al Barcelona. El central azulgrana asegura que habló con el brasileño antes de que fichara por el Real Madrid, aunque no sabemos si lo dijo en tono de broma.

''Hablé con Vinícius y ya estaba hecho, pero llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo'', confesó Piqué e Ibai respondió: ''No intentes dinamitar el Clásico, además, por lo que se ve no te salió muy bien esa conversacion''.

Ambos también analizaron las polémicas arbitrales en la liga española. ''El Barça y el Madrid por los clubes que son, nos pitan más a favor que a los demás. Incluso ahora te diría que está el Atletico'', afirma el zaguero.

''Pero con todos los respetos, no puedes compararte con clubes que no van a luchar con la liga, estás compitiendo contra el Madrid. Y lo que pido es igualdad, que debería ser para todos, pero es imposible. No me vale que me digan que Barcelona y Madrid no se pueden quejar, claro que no me puedo quejar. Pero al final contra quienes compito son contra el Madrid, Atlético, Sevilla...'', añadió.

Jugador del Real Madrid se fue fiesta tras paliza

Piqué desveló una anécdota, sin dar nombres, sobre un futbolista del Real Madrid que se fue de fiesta tras el famoso 2-6 que sufrieron los blancos en el Clásico, en la temporada 2008-09.

Piqué se burla del Real Madrid por el fichaje fallido de Mbappé

''Hay una anécdota muy buena de un jugador del Madrid del día de 2-6, pero no la voy a decir. Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta esa noche. Hubo uno del Barça que salió y se lo encontró. No te va a sorprender'', dijo el defensor ante el asombro de todo el chat asistente en el canal de Ibai.

Posteriormente, el catalán dejó claro que su candidato para ganar el Balón de Oro es Leo Messi, aunque también matizó que ''se están desvirtuando los parámetros para dar el premio. Si es por el mejor jugador del mundo, el premio es para Leo Messi''. Ibai no compartía su opinión, ya que para él, Karim Benzema es el favorito.

El Mundial de Globos fue un éxito

Luego hablaron sobre su primera aventura juntos, el Mundial de Globos, donde Llanos comentó que habían salido en 'The Guardian' y Piqué indicó que la cuenta olímpica de 'París 2024' había retuiteado el evento. ''He hablado con ellos porque esto puede ser deporte olímpico'', comentó.

Gerard también desveló que tanto en Dubai como en Estados Unidos, están interesados en montar un Mundial de Globos.

Ante la posibilidad de poder hacer el evento fuera de Barcelona, el futbolista aclaró que todos los escenarios son posibles, incluso el más inverosímil.

''Si me llama Florentino y me dice: 'tienes el nuevo Bernabéu gratis', vamos y lo hacemos ahí'', dijo Piqué a lo que Ibai le contestó si eso no le quitaba ''puntos del carnnet de barcelonista''. El jugador cerró este tema diciendo que ''si el evento se desarrollara fuera de Barcelona, y si Florentino lo cede gratis, por qué no''.