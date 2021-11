Organizador de vuelo que causó la muerte de Emiliano Sala es condenado a 18 meses de prisión

El intermediario que organizó el vuelo cuyo accidente costó la vida del futbolista argentino Emiliano Sala en 2019 fue condenado este viernes a 18 meses de prisión por haber contratado a un piloto siendo consciente de que carecía de la cualificación exigida.

Salen a la luz más negligencias en el caso de Emiliano Sala



El 28 de octubre, luego de dos semanas de audiencia y de siete horas de deliberación, el jurado popular de un tribunal de Cardiff (Gales) declaró a David Henderson, de 67 años, culpable de imprudencia o negligencia susceptible de haber puesto en peligro el aparato.





Además, reconoció su culpabilidad por trasporte de un pasajero sin autorización válida para ello. Después había sido puesto en libertad.



Su defensa indicó que considera recurrir la sentencia.



El pequeño avión privado a bordo del cual se hallaban el jugador de 28 años y el piloto David Ibbotson se hundió en el canal de La Mancha el 21 de enero de 2019. El delantero del Nantes francés iba a unirse al Cardiff City, por el que acababa de fichar por 17 millones de euros (19,4 millones de dólares).

"Su dinero de mierda no es suficiente, no tienen ni una Champions"



El cuerpo del jugador, cuya desaparición conmocionó al mundo del fútbol, fue recuperado del interior de la aeronave más de dos semanas después del accidente, a 67 metros de profundidad.



El cuerpo del piloto, de 59 años, no fue encontrado.



Según la versión de la acusación durante el proceso, el acusado debía pilotar el aparato en un primer momento, pero al encontrarse de vacaciones en París con su mujer confió el transporte a David Ibbotson. Este último carecía de licencia de piloto comercial, su cualificación para este tipo de aparatos había expirado y no tenía la competencia requerida para realizar vuelos nocturnos.

Revelan el estado de salud de Kheira Hamraoui, la futbolista del PSG que fue atacada por su propia compañera



Presentando mensajes de texto a la audiencia, el fiscal Martin Goudie acusó al intermediario de haber actuado "por su interés económico" y de ser conocedor que el piloto no estaba cualificado: "Ignoró ciertas exigencias (de seguridad) cuando ello le venía bien, a él y a sus intereses comerciales".