Hacen pedazos al PSG y Manchester City: "Su dinero de mierda no es suficiente, no tienen ni una Champions"  

"Su dinero de m... no es suficiente": el presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, arremetió contra el París SG, su presidente Al-Khelaifi, y contra el Manchester City, los nuevos ricos de Europa, en un podcast dedicado a su vida que se emitirá a partir de este viernes.

Revelan el estado de salud de Kheira Hamraoui, la futbolista del PSG que fue atacada por su propia compañera



¿Es Nasser Al Khelaifi el nuevo Uli Hoeness? le pregunta el entrevistador: "No, no creo, no sé si le gusta el fútbol", sentenció el alemán.





"¿La diferencia entre él y yo? Yo trabajo para ganar mi dinero, y él lo recibió como regalo", insistió. "Se lo ponen a su disposición y no necesita trabajar para ello. Cuando quiere un jugador va a buscar a su emir".

Así es el lujoso lugar que eligió Messi para sus citas románticas con Antonela Roccuzzo



A pesar de sus presupuestos exorbitantes, "hasta ahora esos dos clubes no han ganado nada. ¡Nada de nada!", indicó el campeón del mundo en 1974.





El París SG y el Manchester City han ganado títulos nacionales, pero "ni uno ni otro tienen el menor título de Liga de Campeones", prosiguió el hombre que hizo del Bayern un gigante del fútbol europeo (seis Champions) en cuatro décadas sin recurrir al endeudamiento ni a un inversor multimillonario.



En 2020 el Bayern derrotó al París SG en la final de la Liga de Campeones (1-0), y después el PSG se tomó la revancha la temporada pasada en cuartos de final (3-2/0-1).

La contundente confesión de China Suárez a Wanda Nara sobre su encuentro con Mauro Icardi



"Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando", vaticina Hoeness, "y ese debe ser nuestro objetivo. Y cuando ganamos contra ellos me alegra enormemente (...) Eso me estimula, mostrarles: 'Su dinero de m... no es suficiente'".



En su vida privada, Hoeness hizo fortuna con la charcutería, pero también pasó 21 meses en la cárcel por fraude fiscal entre 2014 y 2016.