Ex compañero de Agüero: "Lo confirmo, me acaba de enviar un mensaje: El Kun se retira"

Lo confirmó Samir Nasri, ex compañero del Kun Agüero en el Manchester City. El delantero dejará el fútbol debido a los problemas cardiacos que le mantiene apartado de los terrenos de juego.



Ambos tienen una buena amistad y el francés reveló lo que le dijo Sergio en un programa televisivo de deportes de su país, las palabras son duras ya que el argentino tiene solo 33 años.

"El Kun me acaba de enviar un mensaje y, lamentablemente, se confirma", dijo este sábado para March of ZeDay, de Canal +.





Y agregó: "Por esta razón estoy muy triste. Después de haber sido el jugador que todo el mundo conocía, que era un fenómeno, es muy buen chico y una gran persona. Me da mucha pena porque no es una elección, es una retirada forzosa. Yo sé el amor que siente por este deporte y verlo parar de esta manera, me da mucha pena. Le envío mucho fuerza y mucho cariño porque es alguien que aprecio enormemente".

En España dan por hecho su retiro y aseguran que esta semana que viene el delantero argentino anunciará su adiós definitivo por problemas en el corazón.