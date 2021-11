Cumplió con su promesa: El costoso regalo de Mourinho a su nueva joya en la Roma de Italia

Felix Afena-Gyan nació en Sunyani, Ghana en 2003 y todos están hablando de él en Italia junto a José Mourinho.

Y es que el DT de la Roma de Italia le hizo una promesa al futbolista de apenas 18 años: Si anotaba un gol ante el Genoa le iba a regalar unos tenis.

Al final, Felix logró hacer dos goles para la Roma, que se llevó la victoria con marcador de 2-0.

Felix Afena-Gyan se convirtió en el primer futbolista nacido a partir del 1 de enero de 2003 en marcar en la Serie A, en el jugador más joven en marcar una 'doppietta' con la Roma desde 1994... y en el primer 2003 en anotar un doblete en las cinco grandes Ligas de Europa.

Mourinho no dudó en cumplir su promesa. "Le prometí un par de zapatillas muy caras, de 800 euros, y vino al banquillo para asegurarse de que no me había olvidado", contó el entrenador de la Roma.

En las redes se compartió un video del momento en que Mourinho le entregó su regalo a Felix, quien se los puso frente al DT.

La celebración con Mourinho estaba más que justificada. "Game over. Tres puntos. Buena comida (no puedo entrar al vestuario) y un niño más @ohenegyanflix_", escribió 'The Special One' tras darle la alternativa en la Serie A.

"Por siempre agradecido. Te haré sentir orgulloso", respondió Gyan.