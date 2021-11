Evra sorprende al 'desvelar' quién será el ganador del Balón de Oro: ''Felicidades por otro''

Este lunes se llevará a cabo en París la gala para conocer al ganador del Balón de Oro. Muchos aficionados, periodistas y exjugadores han señalado públicamente a su favorito. Es el caso de Patrice Evra, quien desveló el nombre del futbolista que se llevará el prestigioso galardón.

CR7 se muda de casa por las ovejas y Evra se burla en redes

El exdefensor del Manchester United utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer al futbolista que levantará el Balón de Oro que entrega la revista France Football. El francés agitó las redes sociales.

''Felicidades Leo Messi por ganar otro Balón de Oro'', expresó Evra en la primera parte del mensaje. Seguidamente, el texto no es muy claro: ''También la gente que no me entiendo cuando hablo que me chupa la djudju''.

En un comentario de la publicación, Patrice dice lo siguiente: ''Cuando hablo es porque Cristiano es mi hermano y cuando les digo el futuro todos dicen que es un robo''.

Las palabras del galo son inesperadas porque, el pasado mes de octubre, aseguró en ESPN que estaba harto de que le dieran dicho premio a Messi.

''Qué me van a decir que hizo este año, ¿ganar la Copa América? Bueno, está bien, pero digan qué hizo en todo el año con el Barcelona'', apuntaba Evra.

De ser así, Leo Messi se llevaría su séptimo Balón de Oro dejando todavía más en el camino a Cristiano Ronaldo. El portugués no ha vuelto a ganar otro desde el 2017 y suma cinco.