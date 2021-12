Messi pidió el Balón de Oro del 2020 para Lewandowski y no lo descartan: ''Deberíamos pensarlo''

Leo Messi fue premiado con su séptimo Balón de Oro tras recibir la mayoría de votos por parte de periodistas de casi todo el mundo. Algunos expertos tenían a Lewandowski como el gran favorito, incluso el editor jefe de France Football y responsable del galardón: Pascal Ferré.

''El Balón de Oro se basa en un sistema democrático. Hay 170 miembros del jurado y han decidido votar por Messi'', dijo Ferré, asegurando que su voto fue para el goleador del Bayern Múnich.

''No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski , pero creo que Messi también se merece el Balón de Oro'', manifestó.

El astro argentino, una vez que su amigo Luis Suárez le entregó el deseado premio en sus manos, le pidió a France Football que le entregara a Lewandowski el Balón de Oro que debió ganar en 2020, pero que no pudo por la pandemia del Covid-19.

Ante esas palabras, Ferré deja en el aire la posibilidad de darle el laurel al delantero polaco. ''Lo que dijo Messi fue agradable e inteligente. Creo que no tenemos que tomar las decisiones muy rápido. Podemos pensar en ello y deberíamos'', indicó.

Explícitamente sobre el premio de 2020 que quedó suspendido, Ferré añadió: ''No podemos estar seguros de si Lewandowski habría ganado el Balón de Oro el año pasado. No podemos saberlo porque no hubo votaciones, pero, para ser honesto, tenía muchas posibilidades de ganarlo''.

Lewandowski fue galardonado como el mejor delantero de la temporada pasada gracias a los 41 tantos que marcó en la Bundesliga, donde destronó la marca histórica de Gerd Muller.