¡Golpe definitivo! Barcelona pierde ante el Betis por primera vez en la era Xavi y se despide de la liga española

El Barcelona (7º) perdió 1-0 en su campo contra el Betis este sábado en la 16ª jornada de LaLiga, mientras el Sevilla se colocó provisionalmente al segundo puesto de la clasificación tras ganar 1-0 al Villarreal (12º).



Un gol de Juanmi (79) acabó con una racha de dos victorias consecutivas del Barça en LaLiga, poniendo al equipo andaluz provisionalmente en la tercera posición del campeonato.

La derrota es un nuevo golpe para los azulgranas, que ven como se alejan cada vez más los equipos cabeceros, quedándose a 13 puntos del líder, el Real Madrid, que cerrará el día este sábado en el campo de la Real Sociedad.





Tras una primera parte, en la que los dos equipos se anularon, el Barça mejoró en el segundo tiempo, especialmente con la entrada de Ousmane Dembélé, que metió una marcha más al equipo propiciando más llegadas del Barça.





Los azulgranas empezaron a llegar más, pero volvieron a fallar en los últimos metros y entonces llegó una contra de libro culminada por Juanmi para hacer el 1-0 (79) definitivo. Los locales fueron mejores en el complemento.

Esta derrota, la primera en la era Xavi Hernández, viene antes de la dura visita a Alemania donde enfrentarán entre semana al Bayern Múnich donde deben ganar para clasificar a los octavos de final de la Champions League.

- Así se vivió el minuto a minuto del Barcelona vs Real Betis en el Camp Nou -

Minuto 90+3: ¡FINALIZA EL PARTIDO! El Barcelona de Xavi consume su primera derrota ante el Real Betis por 1-0 en el Camp Nou. El gol lo hizo Juanmi al 79' cuando los locales eran superiores.

Minuto 90: Esto se acaba, señores. Se añaden tres minutos de descuenta y el Barca sigue perdiendo.

Minuto 86: El Betis acaricia la victoria a domicilio. El Barcelona se desespera y no ha vuelto a generar situaciones claras.

Minuto 81: Xavi no se guarda nada y hace ingresar a Piqué junto a Luuk De Jong para situarlos como delanteros. Salen Lenglet y Abde.

Minuto 78: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BETIS! Los sevillanos castigan al Barcelona cuando estaba en su mejor momento. Contragolpe mortal generado por Sergio Canales que dentro del área mostró sangre fría, se quitó a dos marcas, cedió a Tello que dejó solo a Juanmi Jiménez que anotó en el mano a mano. 0-1 en el Camp Nou.

Minuto 76: ¡OTRA VEZ DEMBÉLÉ! El francés está revolucionando el partido y de nuevo el balón se marcha rozando el poste bético.

Minuto 75: ¡DEMBÉLÉ VUELVE A INTENTARLO! Remate mordido desde el borde del área que pasa muy cerca del poste derecho.

Minuto 72: Llegamos al tramo final del partido y el cerrojo se mantiene. Este empate le costaría mucho al Barcelona que sigue fuera de puestos europeos.

Minuto 62: ¡Otra vez Dembélé! El francés se saca dos marcas de encima y ahora desde el costado izquierdo realiza la misma jugada, pero el remate sale desviado.

Minuto 60: ¡Ya remató el Barcelona! Dembélé se hace presente y remató con rosca al palo derecho que vio marchándose cerca el balón.

Minuto 58: Cambios en la escuadra de Xavi: ingresan Frenkie De Jong por Nico y Dembélé por Coutinho.

Minuto 55: Muy parejo el partido. No hay dominador absoluto y ambas escuadras intentan generar, pero aún no hay peligro en las porterías.

Minuto 52: Gol del Betis hecho por William José anulado por fuera de lugar. El VAR lo reactificó.

Minuto 50: Muy parejo el partido. El encuentro no tiene dominador absoluto, aunque no se ha generado mucho peligro en las poterías.

ARRANCÓ EL COMPLEMENTO: Sin cambios en las alineaciones, ambas escuadras buscan brindar emociones en el segundo capítulo en el Camp Nou.





FINALIZA LA PRIMERA MITAD: Barcelona y Betis no se hacen nada y se marchan al descanso sin goles y con un remate al arco por equipo. Gavi salió sustituido por conmoción cerebral al 35'.

Minuto 45+2': ¡TER STEGEN! Centro venenoso de Moreno y el portero alemán se estira para sacar el esférico y alejar el peligro.

Minuto 45: Se añaden cinco minutos de reposición en el primer tiempo.

Minuto 44: ¡UPAAAAA! ¡Vaya gesto que Rubial! Centro desde la izquierda de Moreno y el delantero andaluz se saca un tacón para rematar. El balón no se marchó muy lejos del poste izquierdo de Ter Stegen.

Minuto 38: Buena escapada de Abde desde la banda, pero todo acaba en nada. Los de Xavi siguen sin rematar al arco, pero se muestran con confianza con el balón.

Minuto 35: Finalmente se reanuda el juego. Gavi sale por conmoción cerebral y lo transladan al vestuario. El '6' del Barca hizo su ingreso.

Minuto 31: Preocupación en el Barcelona. Gavi cae al suelo con gestos de dolor en la cabeza tras un fuerte balonazo y choque minutos antes. Riqui Puig calienta para suplirle mientras el juego se detiene.





Minuto 25: La pasa mal el Barcelona, quien extraña mucho a Frenkie de Jong tras ser superado en el mediocampo. La posesión es del Betis.

Minuto 18: Vuelven los remates al partido. Contragolpe de la visita finaliza en remate desvíado del lateral Héctor Bellerín.

Minuto 10: ¡La primera del Barcelona! Centro de Jordi Alba por la izquierda que puntea Coutinho y pone a temblar el arco del Betis. Un remate al arco para cada escuadra.

Minuto 6: Instantes después de realizar un lindo caño, Coutinho se llena de confianza y tras safarse de varias marcas, se atreve a tirar desde lejos, pero sin peligro.

Minuto 3: Primera aproximación en el partido. Lo hizo la visita con un cabezazo forzado de Juanmi que embolsó sin problemas Ter Stegen.

9:15 am: ¡INICIÓ EL PARTIDO EN EL CAMP NOU! El Barcelona de Xavi busca su tercera victoria al hilo en España ante el Real Betis en casa.

9:10 am: Las plantillas ya están en el tunel de vestuarios, listos para salir hacia la cancha e iniciar el espectáculo.

9:00 am: Así recibió el Barcelona la otorgación a su futbolista, Pedri Gónzalez, del Premio Kopa, mejor jugador joven. El canario está lesionado y no jugará hasta 2022.

8:40 am: Ambas escuadras saltan a la grama del Camp Nou para preparar el duelazo por la liga española.

ALINEACIONES

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Busquest, Coutinho, Nico; Gavi, EZ Abde y Memphis.

Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruíz, Alex Moreno; Guido Rodríguez, Andrés Guardado, Sergio Canales; Aitor R, Juanmi y William San José.

El Barcelona recibe al Betis el sábado en la 16ª jornada de LaLiga a partir de las 9 am en busca de una victoria que le dé puntos y moral antes de la 'final' europea del miércoles contra el Bayern de Múnich. El juego será transmitido por Sky Sports.



El equipo azulgrana, séptimo a 13 puntos del líder, el Real Madrid, podría dar un gran paso para acercarse a los puestos europeos si gana en el Camp Nou al Betis (5º).



Desde que Xavi Hernández se hizo cargo del equipo en el pasado parón de selecciones, el Barça ha ganado sus dos encuentros del campeonato español, el último contra el Villarreal 3-1 el fin de semana pasado.

Una victoria no sólo permitiría al Barça dar un nuevo paso en LaLiga, sino que sería una nueva inyección de moral antes del enfrentarse el miércoles al Bayern de Múnich en la Champions, donde tienen complicado su pase a octavos. Los hombres de Xavi necesitan ganar en el duro feudo del Bayern para no depender de otros resultados.

- El resto de la jornada -



El Atlético de Madrid (2º), que tiene muy complicado seguir su camino en la Champions, recibe el sábado al Mallorca (14º) para tratar de mantener su buena línea en el campeonato español y no alejarse del Real Madrid., líder con 36 puntos, 13 más que el Barcelona.



El equipo blanco, único conjunto español ya clasificado para octavos de Champions, afronta la nueva jornada tras ampliar el miércoles su ventaja al frente de la clasificación con su victoria 1-0 sobre el Athletic de Bilbao, en partido aplazado de la jornada nueve liguera.



Los merengues visitan el sábado a la Real Sociedad (3º), otro rival directo en la cabeza de la clasificación y que acumula dos partidos sin ganar en el campeonato, lo que le valió ceder el liderato liguero a su rival.





Horarios de la jornada 16 de LaLiga :



Sábado



(7:00 am) Sevilla - Villarreal



(9:15 am) FC Barcelona - Betis



(11:30 am) Atlético de Madrid - Mallorca



(2:00 pm) Real Sociedad - Real Madrid



Domingo

(9:15 am) Elche - Cádiz