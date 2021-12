El 'bombazo' que iba a cerrar el Barcelona y se frustró por Messi: ''Estaba muy cerca de ir al Barça''

Ángel Di María es uno de esos pocos jugadores que ha tenido la oportunidad de jugar al lado de Messi y Cristiano Ronaldo. El 'Fideo' ahora comparte vestuario con Leo tanto en el PSG como en la selección argentina y sorprendió al revelar que pudo haberse ido al FC Barcelona para reunirse con su compatriota.

''Si vos vieras las cosas que hace en los entrenamientos. Estaba muy cerca de ir al Barcelona, si iba era solamente para jugar con él. Cuando salió que venía para acá me puse feliz, fue lo mejor que me pasó, jugar con él es un sueño que tenía, es algo único'', aseguró Di María en un diálogo con TNT Sports.

''Este pibe está loco, está demente... Siete balones de oro es una locura, es la mitad de la carrera que hizo y todos los otros balones que se lo dieron a los demás, si es por ser el mejor del mundo, se los tendrían que haber dado a él", añadió.

Sobre el pedido que hizo Messi a France Football en plena gala para que le otorgaran a Lewandowski el Balón de Oro que debió ganar en 2020, pero que no pudo por la pandemía, Di María expresó su admiración por su compañero.

''Creo que Leo con lo que dijo, lo vi, lo escuché... Es un señor con todas las letras, pedir como lo pidió delante de todo el mundo, con la gente organiza el Balón de Oro y él lo hace como si nada, como si estuviese hablando con cualquiera. Me parece fenomenal lo que hizo'', dijo el también nacido en Rosario.

Por último, Di María no tiene dudas de que Messi es el mejor jugador del mundo. "No sé si hace o piensa como los demás, lo de él es natural, es así. Disfruta jugando, disfruta haciendo lo que hace. Creo que no se alimenta de otras cosas para poder ser el mejor o para superarse cada año, como lo tiene natural y le sale todo tan natural, es Balón de Oro porque él es el mejor del mundo", cerró.