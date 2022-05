El ‘recadito’ de Achraf Hakimi para Florentino Pérez y revela que sabía de la decisión de Mbappé: ‘‘Los compañeros lo supieron en el campo’’

‘‘Los compañeros lo supieron en el campo. Yo, como tengo amistad con él, pues... unos días antes”, confesó Hakimi. Sin embargo, Broncano no entendió como pudo morderse la lengua al ‘‘no contarle a nadie la noticia más sonada del mundo”.

“La verdad que he recibido mensajes de gente que hacía tiempo que no me escribían. Me decían ‘¿qué va a hacer tu amigo?’, y cuando se quedó me han dicho: eres un cabrón”, cuenta el lateral.

Mensaje para Florentino Pérez

Por otro parte, Broncano le consultó a Hakimi si mantiene una buena relación con el presidente del Real Madrid tras su paso por el club blanco y lo sucedido en la última semana.

El futbolista confesó que “hay respeto” y nada más. “No recibí ningún mensaje de su parte”, agregó. “¿Quieres mandarle algún mensaje de ánimo?”, le preguntó el presentador.

‘‘Pues nada, Tito Floren, quiero decirte que mucho ánimo. Espero que vayas a por otro gran fichaje y que suerte el sábado”, fueron las palabras de Hakimi para el mandatario.