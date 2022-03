Así fue ‘cazado’ el brasileño Adriano: montado en una moto y borracho en las favelas de Río de Janeiro

Sin embargo, estas imágenes solo demuestran que el exfutbolista no ha podido dejarlo y aprovecha la ocasión con sus amigos para beber.

Las duras confesiones de Adriano sobre su vida en las favelas

En 2018, Adriano explicaba que la muerte de su padre quebró su excelente progresión y fue cuando entonces se sumergió a las bebida alcohólicas.

“Solo yo sé cuánto he sufrido. La muerte de mi padre me dejó con este gran vacío, me sentí muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque me aislé”, relataba el brasileño.

“Estaba solo en Italia, triste y deprimido, entonces comencé a beber. Solo me sentía feliz cuando bebía, lo hacía todas las noches. Bebía todo lo que pasaba por mis manos: vino, whisky, vodka, cerveza. Un montón de cerveza. No dejé de beber y al final tuve que dejar el Inter”, confesó.

“No sabía cómo esconderlo, llegaba borracho por la mañana a las sesiones de entrenamiento. Siempre aparecía, incluso si estaba completamente borracho, y el personal médico tenía que llevarme a dormir a la enfermería. El Inter le dijo a la prensa que solo tenía problemas musculares”, dijo Adriano.

“Más tarde me di cuenta de que el problema era la gente que me rodeaba, amigos que no hicieron nada más que llevarme a fiestas con mujeres y alcohol, sin pensar en nada más”, aseguraba.