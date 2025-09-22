Aitana Bonmatí es la mejor del mundo y hace historia en el fútbol: ¿Cuántos Balones de Oro tiene actualmente?

La futbolista catalana es la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024, con lo que iguala con Michel Platini y Johan Cruyff.Su compañera Alexia Putellas consiguió los dos anteriores, en 2021 y 2022.Aitana Bonmatí precedió en la clasificación del premio a su compatriota del Arsenal Mariona Caldentey y a la inglesa del Arsenal Alessia Russo.Aitana recibió el galardón de manos de Andrés Iniesta, del que dijo que fue uno de sus ídolos de infancia, junto a Xabi Herández: "He aprendido de ellos y mi fútbol depende de lo que me enseñaron"."Tres años aquí y el teatro sigue impresionando muchísimo", dijo la jugadora, que consideró que muchas otras de las candidatas podrían haberlo ganado: "Si pudiera compartirlo lo haría, es un año de gran nivel".