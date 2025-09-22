Dembélé conquista el Balón de Oro 2025 tras superar a Lamine y rompe a llorar: "Es increíble lo que acaba de pasarme"

El francés Ousmane Dembelé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que conceden la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París. El extremo del PSG precedió en la clasificación del premio al internacional español Lamine Yamal, atacante del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el 'top 5' el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.

Dembélé, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada del PSG, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Champions League y la Supercopa de Europa. El exjugador del Barcelona releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y es el primer francés que lo gana desde que recayó en Karim Benzema, entonces delantero del Real Madrid y actualmente en el Al Ittihad de Arabia Saudita.

Dembélé es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).

EMOTIVO DISCURSO

El encargado de entregar el Balón de Oro fue Ronaldinho, exjugador del PSG y Barcelona. Dembélé apareció en esecena para recoger el premio que lo distingue como el mejor futbolista del planeta y en su discurso no pudo contener las lágrimas al recordar el apoyo que le ha brindado su madre en todos estos. "Gracias a todos. Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa. Desde el primer día el presidente se ha portado muy bien conmigo.

Me gustaría dar las gracias a todo el personal del PSG que se ha portado genial. A Luis Enrique, que ahora es como mi padre. Muy importante para mi carrera, aunque todavía no se haya acabado. Gracias a todos los compañeros de mi equipo. Nos hemos llevado prácticamente todo. Han estado a mi lado y hemos podido subir el nivel para poder conseguir los trofeos colectivos. Es un premio individual, pero nos lo llevamos todos como equipo". Gracias a todos los equipos en los que he jugado. En el Stade Rennes, el Dortmund, el club con el que siempre he soñado que fue el Barcelona. Pude aprender allí al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Cuando veo la lista de leyendas que lo han ganado... he trabajado para el equipo para ganar la Liga de Campeones, la Ligue 1, poder llevarme este trofeo es algo increíble. Estoy muy contento.