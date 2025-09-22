Balon de Oro 2025: así se vivió la gala con la coronación de Dembélé como el mejor jugador del mundo

- Gracias por acompañarnos en una nueva edición del Balón de Oro. Será hasta el próximo año.

"Gracias a todos los equipos en los que he jugado. En el Stade Rennes, el Dortmund, el club con el que siempre he soñado que fue el Barcelona. Pude aprender allí al lado de jugadores como Messi e Iniesta. Todo un aprendizaje. Estoy contentísimo. Cuando veo la lista de leyendas que lo han ganado... he trabajado para el equipo para ganar la Liga de Campeones, la Ligue 1, poder llevarme este trofeo es algo increíble. Estoy muy contento", añadió muy emocionado el francés.

- Dembélé tras ganar el Balón de Oro: "Gracias a todos. Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional. Quiero dar las gracias al PSG, que me vino a buscar en 2023. Al presidente, a todo el equipo, al club, que es una familia maravillosa. Desde el primer día el presidente se ha portado muy bien conmigo". - El PSG presume en redes sociales de su Balón de Oro.

- El premio se queda en París y la alegría de Ronaldinho por entregarle la 'corona' a Dembélé. El 'Mosquito' lo ganó todo la temporada pasada con el PSG y es justo ganador del Balón de Oro. - ¡¡EL GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2025 ES OUSMANE DEMBÉLÉ!! - Ronaldinho aparece en escena y será el encargado de entregar el galardón. ¡Qué momento en París, señores! - Veremos si Lamine Yamal puede hacer historia con 18 años o los títulos de Dembélé con el PSG se imponen. - ¡Es hora de conocer al Balón de Oro 2025 masculino!

"Voy a improvisar un poco. El teatro todavía impresiona mucho. Gracias a France Football por entregarme el tercero que podría haber sido para cualquiera de ustedes. Tengo compañeras aquí que han hecho un gran año. Recibirlo de la mano de Iniesta, uno de mis ídolos con Xavi, he aprendido de ellos, de todo lo que me enseñaron. Dar gracias a la organización por mejorar. Este es el primer año que tenemos los mismos premios que el masculino y hemos conseguido que siga adelante. Todo esto no lo hemos conseguido solas. Gracias al Barça que es el club de mi vida, a todos los que están aquí y los que me ven desde casa. Gracias y disfrutar la noche", declaró Bonmatí.

- La mediocampista del Barcelona vuelve a consagrarse como la mejor jugadora del mundo y supera a sus compañeras Alexia Putellas y Mariona Caldentey en las votaciones. - ¡¡AITANA BONMATÍ GANA EL BALÓN DE ORO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO!! - Primero conoceremos a la mejor futbolista del planeta. - Se viene la premiación del Balón de Oro 2025. Andrés Iniesta, leyenda del Barcelona, será el encargado de entregarlo. - Llega el momento más esperado de la noche. En unos minutos conoceremos al ganador y ganadora del Balón de Oro 2025.

- ¡¡EL TROFEO SÓCRATES ES PARA LA FUNDACIÓN XANA!! Una organización fundada por la familia de Luis Enrique en honor a Xana, la hija del entrenador español que falleció a tempranada edad. Su misión es acompañar y ayudar a niños, niñas y adolescentes que sufren enfermedades graves en situación de vulnerabilidad y a sus familias. - Se viene un premio especial, el Trofeo Sócrates. Un galardón deportivo entregado anualmente para reconocer la mejor acción humanitaria o compromiso social de un futbolista.

- El presidente Nassr Al-Khelaifi recibe el premio: "Es un honor estar aquí para mí y para el club, quiero agradecer a todos mis jugadores que hoy no pueden estar aquí. Felicito a todo el club y todos los que formaron parte del París. Este título es para toda la institución. Es un sueño ganar este premio luego de hacer historia ganando nuestra primera Champions League". - ¡¡PSG GANA EL PREMIO AL MEJOR CLUB MASCULINO!! Lo ganaron todo el curso pasado con el español Luis Enrique en el banquillo, consiguiendo la primera Champions League de su historia.



- ¡¡ARSENAL GANA EL PREMIO AL MEJOR CLUB FEMENINO!! Conquistaron la Champions League la temporada pasada tras vencer por 1-0 al Barcelona en Lisboa gracias al gol de Stina Blackstenius. - Vamos a conocer al mejor club del año en ambas categorías.

- La delantera polaca, de 28 años, hizo 25 goles y 10 asistencias con la camiseta del Barcelona. Por su parte, el ariete sueco marcó 45 tantos con el Sporting de Portugal antes de marcharse al Arsenal esta temporada. - ¡¡EWA PAJOR Y VIKTOR GYOKERES SE LLEVAN EL PREMIO!! - Se viene el Trofeo Gerd Muller al mejor goleador de Europa. Luis Figo entregará el premio.

- El portero italiano ganó todos los títulos posibles con el PSG, incluida la Champions League, la primera de su carrera y en la historia del club francés. - ¡¡DONNARUMMA GANA EL TROFEO YASHIN MASCULINO!!

- La guardameta inglesa, de 24 años, ataja para el Chelsea y durante la temporada pasada fue figura al ganar la Eurocopa femenina en una final que se definió desde los penales contra España. - ¡¡HANNAH HAMPTON GANA EL TROFEO YASHIN FEMENINO!! Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Nnadozie y Van Domselaar, en categoría femenina; Alisson, Bono, Courtois, Donnarumma y Sommer, en la masculina. - Y ahora se premiará al mejor portero de ambas ramas con el Trofeo Yashin. Gianluigi Buffon y Mary Earps entregarán los galardones.

- Sin embargo, Luis Enrique no se encuentra en la gala porque el PSG está disputando el clásico de la Ligue 1 ante Marsella. El partido se reprogramó para hoy luego de suspenderse ayer por las lluvias. - ¡¡LUIS ENRIQUE ES PREMIADO COMO EL MEJOR DT DEL MUNDO!! - Y ahora conoceremos al mejor entrenador masculino. Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca yArne Slot son los candidatos.

- ¡¡SABRINA WIEGMAN GANA EL TROFEO JOHAN CRUYFF FEMENINO!! La neerlandesa de 55 años dirige actualmente a la selección de Inglaterra. Fue tricampeona de la Eurocopa femenina al ganar el torneo en 2025 y 2022 con las inglesas, sumando estos títulos a los que ya había ganado con Países Bajos en 2017. - Momento para premiar a la mejor entrenadora con el Trofeo Johan Cruyff. El italiano Fabio Capello entregará el galardón.

- La mediocampista española, de 19 años, juega para el Barcelona y se trata del segundo premio que se lleva el club catalán en este inicio de la gala. - ¡¡VICKY LÓPEZ GANA EL KOPA FEMENINO!! - Momento para conocer a la mejor jugadora joven del curso.



- "Muchas gracias a France Football, a la Selección y a mi club. Espero poder seguir trabajando y ganar muchos más", declara Lamine tras ganar el Kopa. Preguntado sobre si está listo para el Balón de Oro, el jugador responde: "No lo sé".

- La perla de 18 años del Barcelona es reconocido como el mejor futbolista joven de la temporada. - ¡¡LAMINE YAMAL GANA EL TROFEO KOPA!! - El primer premio a la vista es el Trofeo Kopa al mejor jugador joven. El exdefensor Raphael Varane será el encargado de entregarlo. - Kate Scott y Ruud Gullit serán los conductores de la gala del Balón de Oro. - La cantante canadiense, Charlotte Cardin, interpreta "Feel good" ante los todos los presentes en el teatro del Chatelet. - ¡¡ARRANCA LA GALA DEL BALÓN DE ORO 2025!! - De acá saldrá el próximo ganador del Balón de Oro.

- El Balón de Oro masculino y femenino llegando al teatro del Chatelet.

- ¡Ronaldinho está en la gala!

- Ousmane Dembélé aparece en la alfombra roja y es fuerte candidato al Balón de Oro. El 'Mosquito' hizo historia con el PSG en el curso pasado.

- Lamine Yamal es uno de los grandes favoritos para ganar el premio.

- La expedición del Barcelona acaba de llegar a la ceremonia.

- Empiezan a llegar las primeras figuras a la ceremonia.

- Una multitud espera en los alrededores la llegada de los protagonistas.

- Pedri aparece en la posición 11 del Balón de Oro. El canario levantó LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España con el Barcelona en el curso pasado.

- Se abre la alfombra roja en París para recibir a las estrellas.

- Khvicha Kvaratskhelia aterrizó en París en enero procedente del Napoli y seis meses después hizo historia con el equipo francés.

- Harry Kane anotó 37 tantos con el Bayern Múnich en la temporada pasada y ganó su primer título. Esta cifra le permitió mantenerse como goleador líder de la Bundesliga y lograr un nuevo récord en la competición.

- Desiré Doué fue una de las grandes figuras del PSG y marcó un doblete en la final de Champions ante Inter.

- Victor Gyokeres hizo temporadón con el bicampeón Sporting de Portugal y luego firmó con el Arsenal.

- Lautaro Martínez, Robert Lewandowski y Vinicius fuera del Top-10.

- Jude Bellingham aparece en e lugar 23 y Alexis Mac Allister en el 22.



- EMPIEZA LA CLASIFICACIÓN MASCULINA Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, un enigma que lleva semanas alimentando los debates sobre la identidad del próximo Balón de Oro, enigma que acabará este lunes al término de una gala que repartirá 11 premios que convierten a París en el foco mediático del fútbol. La flor y nata de ese deporte se reunirá en el teatro Chatelet para elegir también a la mejor jugadora de la pasada campaña, los mejores jóvenes, porteros, entrenadores y clubes, además del trofeo Sócrates, que destaca una labor social.

El Balón de Oro masculino, el premio original de todo el abanico, centra este año una atención especial, con el universo futbolístico dividido entre el atacante francés del PSG o el español del Barcelona. Dembélé cuenta con todo el impulso que le otorgan los cuatro títulos alzados por su club, sobre todo la Liga de Campeones, la primera de su historia, con sus 35 goles y 16 asistencias que lo convirtieron en el estilete del equipo que marcó la pasada campaña.