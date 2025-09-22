Balon de Oro 2025: así se vivió la gala con la coronación de Dembélé como el mejor jugador del mundo

- <b>EMPIEZA LA CLASIFICACIÓN MASCULINA </b>Ousmane Dembélé o Lamine Yamal, un enigma que lleva semanas alimentando los debates sobre la identidad del próximo Balón de Oro, enigma que acabará este lunes al término de una gala que repartirá 11 premios que convierten a París en el foco mediático del fútbol.La flor y nata de ese deporte se reunirá en el teatro Chatelet para elegir también a la mejor jugadora de la pasada campaña, los mejores jóvenes, porteros, entrenadores y clubes, además del trofeo Sócrates, que destaca una labor social.