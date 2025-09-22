¡Sorpresota! El español Lamine Yamal conquistó por segundo año consecutivo el Trofeo Kopa 2025 de France Football. El atacante español ganó el Golden Boy 2025, el premio que se otorga al mejor futbolista Sub-21 del mundo.

Yamal ganó el Trofeo Kopa en 2025, convirtiéndose en el jugador más joven en conseguir ese premio. Su temporada 2024-25 fue sobresaliente: contribuyó tanto al Barcelona como a la selección española, participando en numerosos partidos y dejando momentos destacados, como su gol en semifinales de la Eurocopa contra Francia.

Yamal guio al FC Barcelona hasta la ronda de semifinales de UEFA Champions League y ganó los títulos de Liga de España, Supercopa de España y Copa del Rey. Además de destacadas participaciones en vapuleadas ante el FC Barcelona.

Además del reconocimiento individual, Yamal ha sido clave en logros colectivos. Con el Barcelona ha disputado muchos partidos, ha marcado goles y dado asistencias. En la selección, fue decisivo para que España conquistara la Eurocopa en 2024, donde también fue elegido Jugador Joven del torneo.

Para el año 2025, Lamine Yamal fue de nuevo nominado al Trofeo Kopa, reafirmando su estatus de favorito tras ganarlo por segundo año consecutivo. Entre los nominados también aparecieron jugadores como Desiré Doué del PSG, Pau Cubarsí del Barça, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, João Neves, entre otros.

La elección del premio Kopa se realiza entre diez candidatos y el jurado está compuesto por 33 ganadores del Balón de Oro que aún están vivos, lo que otorga al premio un valor especial en el ámbito futbolístico.