“Solo quería ser millonario”: Fue uno de los peores fichajes del Barcelona y se retiró dejando polémica frase

Ahora bien, el camerunés anunció este 15 de noviembre de 2023 que se retira del fútbol y dejó una frase polémica que salpica al Barcelona. Asegurando que solo: “quería ser millonario”.

“Cuando vi la cantidad que iba a recibir en el Barcelona no dudé. Pensé en mi esposa, en mis hijos y en que era necesario que después del fútbol pudiéramos tener una vida cómoda. Cuando hablé con el director deportivo me dijo que no iba a jugar mucho, pero no me importó porque sabía que iba a ser millonario”.

También recordó sus primeros años en la Premier League: “En mi primer contrato como profesional recibí 15.000 libras semanales. Puedes imaginarte lo eufórico que estaba... Un joven adolescente, pasaba de cobrar 4.000 a 15.000 libras. Podría hacer compras, fiestas locas, etc... Fui a un entrenamiento y vi al rey Thierry Henry llegar en un coche que era una joya. Y me dije que también lo quería, a cualquier precio. ¡Y lo tuve! Dos meses después me arrepentí de haberlo comprado porque gastaba todo mi dinero en combustible. Al final me acabé comprando un Toyota”.