“Si Xavi me llama, agarro un vuelo rápido antes de que se arrepienta; poder retirarme en el Barcelona sería perfecto”

El actual jugador de la Lazio fue rotundo con su respuesta si recibe una llamada del conjunto azulgrana para cerrar su carrera profesional.

“Si me llama Xavi, cojo un vuelo rápido y antes de que cuelgue estoy aquí. Pero es difícil he hablado en los últimos años con mucha gente con Xavi, con Laporta... he intentado volver de una manera u otra pero es muy complicado”, ha asegurado en una entrevista para ‘Betevé’.

Pedro ha reconocido que lo ve casi imposible: “Hay muchos factores... sobre todo por edad, pero me encantaría: sería el cierre perfecto de mi carrera. Poder retirarme aquí sería espectacular, pero como lo veo lejano ni me lo planteo”.