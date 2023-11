Alexis Sánchez destapa la olla en Chile: “Nos bañamos y sale excremento de nosotros mismos en la ducha...”

Chile apenas lleva cinco puntos en las eliminatorias sudamericanas y se complica en la pelea por el boleto a la Copa del Mundo 2026. Si faltaba algo, era que su líder Alexis Sánchez describiera lo que vive dentro del equipo.

“En el predio de Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan, hay que esperar que se duche el otro, una selección no puede trabajar así. En el estadio de Colo Colo yo estaba sentado, estirando, y en el desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha, entonces tu dices: ¿esto es una selección o un equipo de tercera?”, reveló el delantero ante los medios para exponer lo que ocurre en el combinado nacional.

“Yo vengo y hay jugadores que no han disputado partidos en semanas porque el Campeonato Nacional se detiene. Los jugadores dicen que es un desastre. Eso no lo voy a cambiar yo. Como país, la organización no ha estado muy bien. Debemos entender y tener conocimiento de como hacerlo. Falta entender, estudiar y vivir el fútbol”, añadió Alexis.