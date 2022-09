Ancelotti reacciona por el berrinche que hizo Asensio tras no jugar: ‘‘Si está enfadado, estoy de acuerdo con él’’

“La realidad es que quería hacer los dos cambios. Estábamos preparando si no metíamos el 2-1 meter a Mariano y a Asensio. Se ha lesionado Lucas y sólo teníamos una ventana, y no pensé en hacer ese cambio. Si está enfadado, estoy de acuerdo con él. Es normal, significa que quiere jugar, sentirse importante. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y lo tengo en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con su enfado, no pasa nada”.

“La idea era quitar un poco a Hazard de delantero centro y meter a otros en los movimientos, como Fede, Rodrygo o a veces Vinicius. He decidido cambiar un poco esto”.

El Real Madrid firmó su quinta victoria al hilo que lo mantiene en la punta de LaLiga con 15 unidades. Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa tras el contundente triunfo y fue consultado por el enfado de Marco Asensio en el banquillo. El balear pateó una botella y luego lanzó otras cosas al no tener minutos de juego.

“Bueno... Uno es líder cuando es un ejemplo y Federico es muy importante para nosotros. Lo está haciendo muy bien, sigue siendo muy humilde y esto le puede ayudar para ser un líder en el futuro. Aquí tenemos muchos líderes que lo son con ejemplos, no con la lengua. Esto es muy importante”.

Hazard y Ceballos

‘‘Dani ha estado más dentro del partido porque para los delanteros no había muchos espacios. Eden ha intentado lo que he pedido, dejando espacios para que otros entraran. Ha sido un partido positivo de los dos”.

Conclusiones tras la titularidad de Hazard

“Hemos tenido dificultades en la primera parte, pero no por estar Hazard. Hazard se retrasaba un poco y no ocupábamos esa posición. Para el futuro tengo esa misma idea, no cambia nada. A veces puedo jugar con Rodrygo y otras con Hazard. Hazard de delantero se mueve mucho”.

¿Por qué Rodrygo en banda y Hazard en el centro, y no al revés?

“Rodrygo está cómodo en cualquier posición. Es difícil marcar desde la banda, es más fácil marcar dentro. Eso lo ha entendido también Vinicius. Es mucho más sencillo rematar desde ahí que desde la banda. Hay un jugador, además de Vinicius, que puede jugar por la izquierda, el resto pueden por todo. Lo evaluaremos partido por partido”.

Una Liga antes y otra después del Mundial

“Antes del Mundial creo que no vamos a tener apenas problemas. Después del Mundial... esa es la duda. No hemos planteado nada, salvo el día que vamos a empezar con los jugadores que se quedan. Tendremos que valorar dar descanso a los jugadores que vayan al Mundial, puede que no tengamos a todos disponibles. Depende del calendario, que hoy nos ha hecho jugar a las 14:00 horas. Menos mal que estaba fresco”.