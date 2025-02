Una pregunta de Arabia Saudí a propósito del supuesto interés del país en que Vinícius Junior juegue en su liga.

Por ello se le preguntó, de nuevo, a Carlo Ancelotti, quien aseguró estar “cansado” pero no “preocupado” por una posible marcha de Vinícius del club.

“Muchas preguntas... Estoy cansado de este tema, sí. Me preocupa, no. Lo veo feliz, sí. Y nosotros estamos felices con él. No hay más que añadir de lo que dije hace unas semanas. Es un tema fuera de aquí. Aquí no se habla de este tema y él tampoco. Veo al Vinícius de siempre, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y seguirá haciéndolo bien porque empieza a coger una forma física buena después de las lesiones y lo veo muy motivado. Como contra el City, cuando lo hizo muy bien en un partido en el que tenía mucha presión”, aseguró.