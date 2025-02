OFICIAL: Real Madrid festeja tras nuevo golpe para el City en Champions League; la reacción de Pep Guardiola

La baja de Akanji deja aún más huérfano el lateral derecho del City de cara a la vuelta del ‘playoff’ contra el Real Madrid. Guardiola solo tiene a Rico Lewis, al que Vinícius Júnior dejó en evidencia en varias ocasiones, y a Matheus Nunes , que estaba tocado y no pudo jugar un solo minuto en la ida.

Sobre Grealish , quien salió lesionado del partido de ida ante Real Madrid, dijo: “No es tan difícil como lo que Akanji ha hecho pero no sé si mañana estará listo... No lo creo, pero ya veremos, evaluaremos en las próximas horas”.

Y también habló de la situación de Nico González: “No fue un comienzo difícil, solo estaba lesionado. Un comienzo difícil es cuando juegas mal, y ese no fue el caso vs Leyton, pero, por supuesto, fue un contratiempo; tuvo un poco de dolor y para Real Madrid no estaba completamente en forma. Día a día está mejorando y en unas horas lo evaluaremos”.

Manchester City visita el el Santiago Bernabéu con la tarea de remontar un 2-3. Los ciudadanos se aferran a la posibilidad de estar en los octavos de final.