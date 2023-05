Ancelotti adelanta el jugador que puede regresar al Real Madrid, responde al ultimátum de Brasil y da mérito al Barça

Fichar a un ‘killer’: “En el proyecto futuro del club es de fichar un ‘9’. Hasta que ha estado en esta condición no hemos pensado en esto, ha funcionado bien este año. Es verdad que Karim ha tenido altibajos pero el resto lo han hecho bien. El problema en estos años no ha sido la delantera”.

Mes decisivo: “La Real es un partido exigente, jugamos contra un buen equipo y tenemos bajas con lesiones. No pueden jugar otros porque han suspendido. El horario no tiene sentido, pero es lo que tenemos que hacer. Queremos hacer un buen partido”.

Titular Benzema: “Si no tiene problema sí, aunque hoy estaba cansado. Mañana no voy a hacer rotaciones, solo lo haré por bajas evidentes. Si jugamos a las 22:00 tenemos tiempo para recuperar para el sábado”.

¿Mérito del Barça?: “Es mérito del rival, ha sacado muchos partidos adelante. Si ganan la Liga significa que lo han merecido”.

Antetokoumpo y su filosofía con el fracaso: “Lo que ha dicho ha sido espectacular. No tengo nada que añadir, lo pienso al 100%. En el deporte no se puede hablar de fracaso, en la vida en general. El fracaso es solo cuando no intentas hacerlo lo mejor posible. Cuando estás con la conciencia tranquila nunca será un fracaso ni en la vida ni en el deporte. Intentarlo significa hacerlo bien o mal, pero en el deporte siempre se pierde más. Es verdad que yo he ganado más, pero puedo llenar una casa con derrotas. Sus palabras han sido espectaculares”.