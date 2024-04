Ancelotti se defiende de las críticas previo al Clásico: “El pastel está preparado, solo falta ponerle la guinda”

Fede Valverde

“Difícil decir lo que puede mejorar. Es un jugador de equipo y eso es determinante. Aporta en cualquier puesto. Es insustituible”.

Mendy

“Tiene contrato. Es muy importante para nosotros. No le importa el escaparate, le importa el equipo. En los entrenamientos tampoco es fácil regatearle”.

Nacho

“Es su futuro. El debe decir que quiere hacer. Ha hecho un partido espectacular el otro día, un partido de alto nivel. Ha sido, es y seguirá siendo un gran central. Con estos jugadores hay que respetar sus decisiones. Él sabe lo que pensamos”.

Críticas tras eliminar al City

“No me sorprende. Cada uno es libre de opinar. Hay que manejar bien, tener la pelota y no tenerla. Lo hicimos muy bien. No he encontrado ningún madridista triste. Háblame del mar marinero, es un dicho español que he aprendido y me gusta mucho”.