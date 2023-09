Ancelotti se sincera por la situación de Modric y la broma con Vinicius: “Ha estado llorando tres o cuatro horas”

Real Madrid recibe este domingo a la Real Sociedad tras el parón de selecciones y Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa previo al partido. El técnico deja clara la situación de Luka Modric , quien ha perdido un poco de protagonismo y lanzó una broma sobre la ausencia de Vinicius en los premios The Best.

Cabe mencionar que en el entrenamiento de hoy por la mañana ha estado marcado por la presencia de canteranos: Fran, Piñeiro, David González, Marvel y Gonzalo. Además se han recuperado Ceballos y Mendy.

Modric

“He hablado con él porque está teniendo que aguantar más de lo normal. Cuando Luka renovó él estaba encantado, después ha cambiado su papel, pero cuando vuelvan estos partidos él tendrá protagonismo. Le he dado más protagonismo a los jóvenes. La plantilla tiene mucha competencia. Sé lo que puede aportar y lo va a hacer este año aunque sea con menos minutos”.

Bellingham

“Es evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. Puede ser que no fuese muy conocido, pero ahora juega en una liga y un club importante y lo está haciendo muy bien. No me sorprende. Está muy focalizado y no es alguien que puede perder la cabeza. Hemos notado en los partidos que jugaba con el Dortmund que tiene la habilidad de ser peligroso y él se encuentra bien en esa posición. Tiene un físico importante. No sé cuantos goles puede meter. La clave está en la personalidad más que en la calidad para que no te pese esta camiseta”.