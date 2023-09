Liverpool perdió a una de sus principales figuras por Klopp: “Tuvimos nuestra charla, yo esperé que se quedara”

El Liverpool perdió a su capitán en este mercado de pases ya que el entrenador, Jurgen Klopp , no le garantizó la titularidad, por lo que decidió aceptar una oferta millonaria del fútbol árabe. Hablamos de Jordan Henderson .

“No pensé que sería ahora. Y tuve que aceptar eso. En ningún momento sentí que alguien quisiera que me quedara”, dijo el mediocampista inglés, quien firmó con el Al-Ettifaq que dirige su compatriota y leyenda de los ‘Reds’, Steven Gerrard.

Henderson se marchó a la liga de Arabia por 16 millones de euros con un contrato hasta 2026. “Hubo algunas cosas que hicieron sonar las alarmas. Tengo una muy buena relación con Jurgen, pero me puso en una posición en la que sabía que no iba a jugar tanto. En ese momento sentí que mi valor o el deseo de quedarme, con el entrenador y dentro del club, tal vez había cambiado”, expresó en diálogo con The Athletic.