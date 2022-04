Ancelotti responde a Pochettino sobre el futuro de Mbappé y anuncia lo qué pasará si ganan LaLiga contra Espanyol

Carlo Ancelotti compareción en rueda de prensa este viernes para hablar del partido contra el Espanyol donde el Real Madrid puede cornarse campeón en el estadio Santiago Bernabéu.

El DT blanco habló de la posibilidad de celebrar ese mismo día, respondió a Pochettino sobre el futuro de Mbappé y también de la eliminatoria contra el Manchester City en Champions.

Al tratarse de un partido especial... ¿Entendería que alguno de los titulares le pidiera jugar?

“Suelo hablar con los jugadores, cuya opinión es importante. Pero yo decido. No he encontrado a muchos jugadores que me digan que están cansados. La opinión del jugador es importante, pero no la más importante”.

Al inicio de temporada dijo que no hacía falta un ‘9’, sino que todos los jugadores marcaran más goles...

“Karim si no marca 50... Vini y Asensio han marcados muchos goles. También Kroos y Modric han aportado... Rodrygo no ha marcado muchos goles, pero ha marcado diferencia en muchos partidos. En muchas fases de la temporada hemos estado bien en defensa y en ataque hemos estado muy bien”.

¿De qué se habla más? ¿Del alirón o del partido contra el City?

“Tras el partido ante el City los jugadores ya pensaban en el Espanyol. Los grandes tenistas, cuando tienen el match ball, lo ganan. Ojalá lo podamos hacer mañana”.

¿El trabajo hecho hasta ahora es el mejor de su carrera?

“Estoy muy satisfecho. Ha sido un trabajo sencillo porque he tenido el apoyo del club y de los jugadores”.

Pochettino habló de Mbappé y su futuro. ¿Los entrenadores siempre dicen la verdad?

“Los entrenadores en la rueda de prensa no pueden decir toda la verdad. Es normal esto. El madridista piensa en dos cosas, ganar mañana y ganar el miércoles. Es en lo que pensamos”.

Ganar LaLiga tan rápido

“El equipo lo ha hecho muy bien hasta ahora. Hemos jugado y ganado en casi todos los campos importantes”.

Las cinco grandes Ligas, ¿cómo se siente?

“Soy supersticioso... Y prefiero decir lo que siento cuando la ganemos”.