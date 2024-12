“No recuerdo en absoluto la última vez que jugué sin dolor; los días en Barcelona son largos porque no haces lo que quieres”

Christensen espera recibir el alta médica en enero para intentar volver a los terrenos de juego.

“Ha pasado bastante tiempo y por eso he decidido hablar. Me siento bien, hemos pasado un punto de inflexión. Hemos realizado una minicirugía. Es tan menor que puede considerarse una limpieza. No debe afectar a mi tiempo de retorno. Si lo hace, de hecho, lo acelerará. No quiero ponerme presión, pero siento que vamos en la dirección correcta”, explicó Andreas.

Andreas Christensen compartió que “empiezo a ver la luz al final del túnel. Trabajamos duro, hacemos mucho tratamiento para poder recuperar la confianza y sentirme cómodo y con confianza con diferentes movimientos. Siento que estoy en el camino correcto para volver al 100%”.