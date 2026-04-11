Arbeloa lo lamenta: la tremenda paliza que recetó el Bayern Múnich a días de enfrentar al Real Madrid

Mientras aguarda al Real Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo miércoles en el Allianz Arena, el Bayern Múnich ya ejerce de campeón indudable de la Bundesliga, ganador por 0-5, con un récord de 105 goles en una temporada en el torneo y con rotaciones generalizadas.Primero fue Jamal Musiala, que igualó tal marca histórica, que databa de 1971-72, con el 0-1 de cabeza. Después, Goretza, en el minuto 54, sobrepasó el imponente registro y Olise, instantes después, fue aún más allá con el 0-3. El 0-4 fue de Nico Jackson. El 0-5 de Guerreiro. Una victoria incontestable, que suponen ya doce puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo y derrotado horas antes por el Leverkusen, con 15 por disputarse.