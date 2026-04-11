Flick se lo confirma a Cholo Simeone: "No necesitamos un milagro, si podrá jugar más de 45 o 60 minutos"

"No necesitamos un milagro, solo un buen partido, y eso podemos hacerlo. El miércoles fuimos mejores y controlamos la segunda mitad. Todo es posible. Este sábado, tras el 3-1, hemos metido el 4-1 directamente. Sé que el Atlético es un equipo fantástico, pero nosotros también, y estamos preparados. Vamos a luchar", ha afirmado el alemán.

Tras ganar este sábado al Espanyol (4-1) y alejarse a nueve puntos del Real Madrid en el liderato de LaLiga EA Sports, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que su equipo solo necesita "un buen partido" para remontar el martes ante el Atlético de Madrid un 2-0 adverso en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Flick espera contar con el defensa Gerard Martín, que ha sufrido un contratiempo físico este sábado pero que, en palabras del técnico, "no es una lesión importante y podrá jugar".

Y sobre el centrocampista Frenkie de Jong, que reapareció en los últimos minutos tras superar una lesión, ha señalado que no sabe "si podrá jugar más de 45 o 60 minutos" en el Metropolitano.

Flick ha admitido que ha intentado gestionar los minutos de sus futbolistas pensando en el próximo partido, pero que "la historia ha sido distinta a lo esperado en la primera mitad", tras el 2-1 del Espanyol y la mejoría de los blanquiazules, y que han tenido que "cambiar un poco la idea".

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Con todo, ha señalado que tienen "dos días para recuperar" y que en el tramo final han "controlado un poco más el partido", por lo que estarán "preparados para plantar cara el martes".

"Lo más importante era conseguir los tres puntos. En la primera parte hemos dominado el partido y en la segunda hemos perdido un poco el control y nos han marcado. Ha sido trabajo duro, pero los cambios han ido bien para controlar más el balón", ha resumido Flick, que se ha mostrado "muy contento" por los goleadores.

Sobre la celebración de Ferran Torres dirigida a aquellos que le critican, el entrenador ha respondido que "lo más importante es proteger jugadores" y que "hay que gestionar las críticas", aunque "a veces no sea fácil y pienses que son injustas", puesto que son "parte del trabajo", y ha añadido que todos deben centrarse en sí mismos.

Asimismo, Flick ha negado que LaLiga esté sentenciada: "Tener nueve puntos de margen está muy bien, pero hay que rematarlo. No podemos decir que ya está hecho, no es la manera y no lo aceptaré. Siempre tenemos que jugar al máximo, es nuestra forma de ver el fútbol. La mentalidad es importante".