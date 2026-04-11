Arsenal sufrió dolorosa derrota en casa y el City sigue con vida: la tabla de posiciones en la Premier League

A su rescate acudió otra vez la pelota parada. <b>Christie</b>, el autor del sensacional pase del 0-1, tapó con la mano un disparo de <b>Gabriel </b>y <b>Viktor Gyökeres</b> desde los once metros no falló. Le quedaba más de medio partido a los 'Gunners' para remontar, pero su sensación de peligro era escasa, los aficionados se impacientaban y saltaron de sus asientos cuando ya en la segunda mitad <b>Gyökeres </b>hizo el 2-1 en un claro fuera de juego. Ni un segundo tardó el linier en señalarlo y el VAR en confirmarlo.Pero del nerviosismo se pasó a la resignación cuando una triangulación en la frontal dejó a<b> Alex Scott</b> solo delante de <b>Raya</b>. Ni el portero español pudo frenarlo. El 1-2 sentó como una puñalada helada y no fueron pocos los que dijeron hasta aquí y abandonaron el campo, hartos de una actuación paupérrima de su equipo.