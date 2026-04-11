Barcelona lo 'festeja': Atlético de Madrid defrauda y pierde contra equipo que pelea descenso en España

A los cinco minutos llegó una jugada protagonizada por dos canteranos, cuando el atlético Dani Martínez en su intento de despejar el balón contactó con la pierna de Isaac Romero y el árbitro, tras consulta con el monitor del VAR, señaló penalti para que el nigeriano Akor Adams lo transformara en el 1-0 y sumara su octavo tanto de la temporada.El Sevilla reculó tras el tanto y el balón fue más del Atlético de Madrid, aunque los locales buscaron a la contra tanto a Isaac Romero como a Akor Adams, pero en este pulso fueron los visitantes los que encontraron premio en un remate del joven Javi Boñar, debutante en este partido y autor de su primer tanto en Primera.Antes del descanso, en el segundo minuto de prolongación y en un arrebato final de los de Luis García Plaza, un saque de esquina botado por el suizo Rubén Vargas fue rematado de cabeza por Gudelj, muy libre de marca, para poner el 2-1.Como sucedió en la primera parte, el Sevilla volvió a darle la iniciativa al rival para resguardarse ante el meta griego Odysseas Vlachodimos y también quiso sorprender a la contra, lo que pudo hacer poco antes de la hora de partido en la botas de Isaac Romero, quien se encontró con la cepa de un poste para impedir el 3-1.El tanto de la tranquilidad sevillista no llegó y el partido se fue al los últimos minutos con el agónico resultado que los locales defendieron bien ante un conjunto e visitante que no encontró la formula de abrir la meta adversario.