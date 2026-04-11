Barcelona lo 'festeja': Atlético de Madrid defrauda y pierde contra equipo que pelea descenso en España

El Sevilla respiró hondo en su desesperada lucha por evitar el descenso al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid, que llegó al Sánchez-Pizjuán con la cabeza en otras cosas, como su lucha por estar en las semifinales de la Liga de Campeones y ganar la final de la Copa del Rey. Un gol del serbio Nemanja Gudelj, cuando pasaban dos minutos del tiempo reglamentario de la primera parte, puso el 2-1 para el Sevilla al descanso y antes un tanto del canterano debutante Javi Boñar equilibraba a los 35 minutos para el Atlético el gol que a los diez logró de penalti para los locales el nigeriano Akor Adams.

El partido se presentó dramático para el conjunto andaluz después de que el debut de Luis García Plaza, tras la destitución del argentino Matías Almeyda, no supusiera la reacción en el campo del colista Oviedo (1-0), lo que se unió a otros resultados que tampoco ayudaron este sábado. El Alavés había rescatado un punto en San Sebastián (3-3) y, sobre todo, el Elche le había ganado 1-0 al Valencia, con lo que el Sevilla había entrado provisionalmente en puestos de descenso en favor del equipo ilicitano. Lo que, a priori, era bueno para el Sevilla fue el que el Atlético de Madrid tiene los deberes casi hechos en LaLiga y que, tras ganar 0-2 el miércoles en el Camp Nou en la 'Champions', la mira la tiene puesta en la vuelta del próximo martes y después en la final de la Copa del Rey del sábado también en Sevilla, aunque en La Cartuja, frente a la Real Sociedad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Eso se notó en la alineación colchonera y el argentino Diego Simeone, que no pudo ver el partido en el banquillo por sanción y que llegó con siete bajas, incluyó en el once a algunos canteranos como los laterales Javi Boñar y Julio Díaz, el central Dani Martínez o el mediapunta Rayane Belaid. El Sevilla, que también salió con hasta seis jugadores formados en la cantera -Juanlu, Castrín, Kike Salas, Oso, Manu Bueno e Isaac Romero-, quiso ser intenso desde el inicio pero también se encontró con un rival que no quiso verse sometido.