Arbeloa, sin miedo a decirlo, señaló al culpable de la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey: "Su actitud..."

“Lo que he visto ha sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado y hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar absolutamente nada su actitud durante el partido de hoy. Entiendo al aficionado del Real Madrid por la exigencia que nos pone, por nuestra historia”, aseguró.<b>-Además, señaló físico, haciendo referencia a Antonio Pintus, quien vuelve tras la salida de Xabi Alonso al primer plano de la preparación física, como una de las claves para que su equipo crezca.</b>“Perder en el Real Madrid nunca es un alivio. Tiene unas consecuencias que pueden ser positivas, si lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder aquí. En el plano físico tenemos mucho margen de mejora. Está Antonio Pintus para eso, para mejorar físicamente, que creo que hace falta”, apuntó.