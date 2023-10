Polémica en Italia: árbitro le niega el saludo a la asistente y el castigo que recibió por su gesto

El árbitro italiano, Juan Luca Sacchi , estuvo en el punto de mira este fin de semana luego de no estrecharle la mano a su asistente, Francesca Di Monte , en el túnel de vestuarios, antes del Lecce-Sassuolo (1-1) correspondiente a la octava jornada de la Serie A.

Desde ese momento se incendiaron las redes con las imágenes y las críticas sobre Sacchi, a las que intentó poner freno la propia Di Monte. “En la previa del partido, en el túnel, el árbitro saluda a los capitanes mientras que nosotros tenemos nuestro momento de saludo en el campo antes de que suene el silbato”, explicó la asistente a ANSA.

“Mi cara parece asombrada y avergonzada simplemente porque me ha pillado por sorpresa. Lamento que se explote un breve video para tocar temas muy pesados que requieren otra forma de respeto y delicadeza. El tema de la falta de respeto y la violencia hacia una mujer me toca muy de cerca, pero no es el caso”, añadió.

Sacchi, por su parte, declaró a la misma agencia italiana: “Es increíble cómo ha surgido un caso a partir de este episodio. Ni ella ni yo habríamos imaginado estas reacciones. Negar un saludo a un colega es un gesto que no me corresponde en absoluto”.

UN PARTIDO DE CASTIGO

“Hay que descartar absolutamente un gesto sexista”, expresó la propia Asociación Italiana de Árbitros (AIA). “Obviamente también un insulto personal. El problema para nosotros no existe, sólo fue un gesto involuntario y malinterpretado”, agregaron.

“Los dos han demostrado un gran entendimiento en el campo y su rendimiento ha sido excelente. Es bastante sorprendente que se hable de sexismo en el seno de una asociación que ha hecho de la ruptura de todas las barreras de género uno de sus principales logros”, señaló la AIA.

Sin embargo, pese a la negativa de las partes implicadas, este lunes varios medios italianos apuntan a que la AIA, además de un llamado de atención por no estar atento a ese tipo de detalles, sancionará a Sacchi solo con un partido por la polémica generada.